Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Carmelo in crisi, Puente Viejo…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 FEBBRAIO

Nelle prossime puntate de Il Segreto, in seguito al duro confronto con Morales, Carmelo sembra ormai senza speranza. Irene vuole invece scrivere degli articoli per mettere in luce i misfatti di Garcia, nella convinzione di poter smuovere le acque. Anche se la moglie di Severo sa che i suoi scritti non potranno comunque salvare Puente Viejo dal baratro. Il Sindaco è convinto che i cittadini li abbandoneranno, che sceglieranno di trasferirsi altrove. Dopo tutto non c’è più una scuola nè un medico per i malati: perchè rimanere a Puente Viejo? Non è chiaro se nel piano di Carmelo rientrerà anche Fernando, vista la sua decisione di smascherarlo per i suoi delitti. Non sa che anche Maria sta lottando in questo senso e che i tentativi di scoprire la verità da Dori Vilches si tradurranno presto in una rivelazione che la spingerà a prendere seri provvedimenti contro Fernando.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto… Carmelo si scaglia duramente con Morales e solo l’intervento di Severo evita il peggio. Santacruz però ricorda a Garcia che in qualche modo è responsabile di aver infangato il ricordo di Adela, a causa della chiusura della scuola. Intanto, Lola accetta la proposta di matrimonio di Prudencio, deciso a sposarla prima che la cittadina finisca nel buio più profondo. Maria invece continua a pensare all’ultimo discorso fatto con Fernando, riguardo al fatto che l’infermiera stia rallentando il trattamento. Così decide di affrontare Dori-Vilches, che di contro nega tutto. Al suo rifiuto di parlare, Maria la caccia dalla sua stanza e interrompe la terapia. Alla bottega, Consuelo rivela a Tiburcio e Dolores di essere in pena per l’assenza di notizie da parte di Elsa. La coppia invece è sotto pressione per via dell’ultima passione del figlio: impagliare animali. Hyppolito li ha persino convinti ad esporre le sue opere in bottega, riuscendo a spaventare tutte le clienti. Nel frattempo, don Berengario confida a Matias di non tollerare più i pettegolezzi su di lui e Esther. Questo non vuol dire però che sia pentito di aver rivelato a tutti che la ragazza è sua figlia. Dopo aver coinvolto la nuora, Dolores riesce a cercare di far ragionare il figlio. Hyppolito rivela di aver perso di vista il pipistrello morto, ritrovato poi nel sacco dei ceci. A nulla però servono i discorsi dei familiari, soprattutto perchè Onesimo ha bisogno di aiuto per il suo amore tormentato con Brunilda. Alla locanda, Lola e Prudencio annunciano agli amici che si sposeranno presto. Il gruppo brinda felice per la bella notizia e i due ragazzi sono più raggianti che mai. Tira invece una brutta aria a La Casona: Mauricio fa rapporto alla matrona sulle condizioni dei campi e delle loro proviggioni. A causa della diga, il raccolto potrebbe essere compromesso in modo irrimediabile. La Montenegro però ripensa all’incontro con Prudencio, al suo ultimo ricatto che ha voluto ascoltare in assenza del capomastro. Di fronte alle opzioni di Prundecio, ha deciso alla fine di accettare il compromesso e dare la sua parola: non farà del male a Lola. Raimundo raggiunge poi la moglie e le fa notare come Morales sia andato troppo oltre. Date le sue azioni, suggerisce che siano loro a fare un’altra mossa, per spingerlo a capitolare. Le chiede infatti di mettersi in contatto con il suo medico per tamponare il problema principale sui malati, ma la Montenegro teme che Garcia avrà di nuovo la meglio sui cittadini.

