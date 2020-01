Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Fernando allunga le mani su Maria..

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GENNAIO

Nel prossimo episodio de Il Segreto, Fernando scoprirà che Maria si sta sottoponendo ad una riabilitazione molto pesante e allora chiederà all’infermiera Dori di cambiare terapia. Il ragazzo, dopo essersi recato alla Villa, deciderà di parlare con la Castaneda. Il giovane allora confiderà a Maria che non vuole che tra lei e i suoi nonni ci siano delle forti tensioni. Ad un certo punto, Matias farà visita alla Castaneda e le dirà che la ragazza dovrebbe scusarsi con il nonno, in quanto è stata molto dura con lui. Nel corso delle sue indagini, Don Berengario noterà una strana somiglianza tra una giovane che ha visto a Puente Viejo e una donna che ha fatto parte del passato del sacerdote. A Puente Viejo starà per arrivare un sottosegretario, che dovrà occuparsi della costruzione di una diga. Nel paese quindi si diffonderanno delle notizie inattese, che lasceranno tutti di stucco. Pare infatti che Punte Viejo potrebbe essere un giorno sommerso da un’inondazione. Elsa e Isaac infine saranno sempre impegnati nei preparativi delle loro nozze.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime vicende de Il Segreto che abbiamo visto svolgersi a Puente Viejo, abbiamo assistito al fatto che Francisca ha detto a Prudencio che Lola è una donna pericolosa. Il giovane non ha però creduto a quello che la Montenegro gli ha raccontato, ma non è riuscito a dimenticare le parole della donna, che ha descritto la sua fidanzata come un’assassina. Prudencio si è anche confidato con Don Berengario, il quale lo ha spinto a parlare direttamente con Lola, per chiarire definitivamente la situazione. In contemporanea, però, il sacerdote ha deciso di fare a sua volta delle indagini sulla giovane, per scoprire qualcosa su di lei.

Nel frattempo, Raimundo e Francisca hanno sospettato che dietro alla morte di Maria Elena ed Adela ci possa essere in realtà Fernando. Il Mesia, quindi, dopo aver ucciso Esteban Fraile, ha fatto ritrovare una lettera finta, in cui il sindaco di Belmonte si autoaccusava della morte della moglie di Carmelo e dell’attentato ai danni della fidanzata di Fernando. Elsa, dunque, sembra essere guarita definitivamente dalla sua malattia al cuore e la ragazza e il suo fidanzato stanno facendo dei progetti importanti per il futuro. I due sperano di potersi sposare e di poter coronare una volta per tutte il loro sogno d’amore, anche perché adesso Antolina è morta e non può più ostacolarli. Raimundo va a trovare Maria e cerca di mettere in guardia la ragazza nei confronti di Fernando. La Castaneda allora tratta molto male il nonno, che ritorna sconsolato alla Villa. Raimundo quindi racconta a Francisca quanto è accaduto durante il suo incontro con la nipote, e ad un certo punto i due vengono interrotti dal Mesia. Isaac ed Elsa annunciano ai loro amici più cari che stanno per sposarsi e che stanno organizzando il loro matrimonio, con la speranza che alla loro cerimonia non ci sia nessun problema. Don Berengario, dunque, è sempre più indaffarato ad indagare su Lola. Ad un tratto, Marcela si rende conto che il sacerdote si sta comportando in modo strano e capisce che costui sta tramando qualcosa. Dopo essere andato alla Villa, Fernando spiega a Raimundo e alla Montenegro che lui non è il responsabile della morte di Maria Elena e di quella di Adela. Francisca però non si lascia convincere dalle parole del giovane e continua ad avere dei sospetti sul ragazzo. Intanto a Puente Viejo si sta progettando la costruzione di una nuova diga.

