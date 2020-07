Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 luglio 2020: Leandro salverà gli operai

Il Segreto, anticipazioni puntata 14 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 14 luglio, gli operai di Francisca hanno un terribile incidente nel Burrone delle Anime e solo il pronto intervento di Leandro permette di salvare i compagni. L’uomo, però, nonostante le cure di Pepa, versa in gravi condizioni. Intanto Emilia decide di indagare da sola per scoprire gli autori dell’aggressione al padre, visto che Raimundo non vuole dire nulla. Per questo motivo decide di andare da Pardo per capire cosa sia accaduto a Villalpanda. Angustias capirà che i medici non intendono dimetterla perché ritengono che non sia ancora guarita. Per questo motivo deciderà di fuggire e troverà una inaspettata alleata in Felisa, un’altra paziente dell’ospedale.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa viene scoperta da Tristan nello studio e la ragazza gli racconta che era lì per cercarlo, per dirgli che lei non ha fatto nulla per causare un dispiacere ad Angustias. Tristan, però, non le crede e i due iniziano a litigare ma in realtà è abbastanza evidente che fra i due ci sia dell’amore. Pepa sta per raccontargli anche di Martin ma viene interrotta dalle urla di Emilia che la sta cercando per dirle che il padre ha bisogno di un medico. Arrivati al capezzale di Raimundo, Pepa si rende conto che le condizioni dell’uomo non sono così gravi e decide di curarlo in casa. Tristan vorrebbe invece portarlo in ospedale nel paese più vicino, alla fine Emilia decide di curarlo in casa. Angustias viene aiutata dai medici a guarire ma un improvviso temporale la sconvolge e il medico che l’ha in cura si rende conto che le sue condizioni non sono ancora tali da poterla dimettere perché soffre ancora di allucinazioni. Juan chiede alla madre di portare da parte sua un messaggio a Soledad, la donna però non vuole aiutarlo perché teme che la relazione fra i due porti solo sciagura nella vita del ragazzo e dell’intera famiglia. Così la mattina dopo il giovane si reca alla Villa per incontrare la ragazza ma viene scoperto da Mauricio che pensa voglia rubare e vuole portarlo in caserma. Per fortuna interviene Tristan che si inventa che il ragazzo aveva appuntamento con lui per parlare del podere. In effetti Tristan chiede a Juan notizie di una zona specifica del podere ma il giovane gli dice che lo accompagnerà solo se consegnerà per suo conto una lettera a Soledad: Tristan lo caccia in malo modo ma alla fine consegna la lettera a Soledad, persuaso dalle parole della sorella.

Francisca intrattiene i suoi ospiti subito dopo la veglia funebre per Don Julian. La donna, però, viene interrotta da Mauricio che viene a raccontare le vicende di Juan. Francisca, però, in questo momento è più interessata a concludere un affare con un contadino locale che vuole venderle tutta la frutta che le è rimasta in magazzino e che deve essere venduta al mercato della città. È necessario, però, che venga portata al mercato entro due giorni e per raggiungere il capoluogo in questo tempo limitato si deve attraversare un tratto molto pericoloso. Mauricio vorrebbe evitare ma Francisca gli ordina di mettere insieme una squadra. Pepa, al capezzale di Raimundo, racconta ad Emilia che la valigia di Don Julian è sparita e con essa anche i documenti che provano che è lei la vera madre di Martin. Nel frattempo l’uomo si sveglia, malconcio ma vivo, e dice a Pepa e alla figlia che non ha intenzione di sporgere alcuna denuncia contro i suoi aggressori. Emilia, in cerca di medicine per il padre, incontra Hippolito che la invita al ballo di Puente Viejo ma lei rifiuta con la scusa del padre. Intanto la Guardia Civil arriva da Raimundo per indagare sull’aggressione ma l’uomo non dà alcuna informazione al riguardo. Pepa va da Tristan per riprendere la valigetta ma l’uomo le dice che si trova in comune. I due iniziano nuovamente a litigare e Pepa gli rinfaccia che la famiglia Montenegro ha inviato i suoi operai in città per una strada impervia e pericolosa.



