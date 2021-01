Il Segreto/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Don Filiberto vuole convincere Tomas

Il Segreto, anticipazioni puntata 15 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto, venerdì 15 gennaio, Don Filiberto è spinto dalla setta degli Arcangeli a convincere Tomas ad entrare a far parte del loro gruppo. Il prete, così, avvicina il marchesino ma non riesce fin da subito a strappare il suo consenso. Il ragazzo, infatti, si trova in un momento molto difficile della sua vita: da un lato l’allontanamento da Alicia lo ha profondamente destabilizzato, dall’altro i problemi alla miniera lo rendono una preda molto facile per la setta. Rosa, scossa per la notizia che la sorella non lascerà più Puente Viejo, ricomincia a dare segni di squilibrio e la prima ad accorgersene è proprio la madre. Il Capitano Huertas sembra aver trovato le prove necessarie per dimostrare che Estefania è una truffatrice che vuole solo i soldi di Tiburcio ma non è davvero in attesa di un figlio dall’uomo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Mauricio va a casa di Alicia per farle capire che non è stato lui ad organizzare la sua aggressione. La Urrutia alla fine crede alle sue parole e si dimostra molto più distesa nei suoi confronti. Adolfo e Rosa vanno a La Habana per salutare Isabel e Tomas e la marchesa non perde l’occasione per cercare di capire se fra il figlio e la nuova moglie va tutto bene oppure c’è stato qualche screzio. Poiché sembra che tutto vada bene fra i due, Isabel chiede notizie di Marta per farla innervosire ancora di più. Antonita va al super emporio per fare la spesa ma trova Onesimo che è ancora arrabbiato con lei perché ha vinto la gara di frittelle e la tratta in malo modo, evitando di servirla. Quando entra Marcela e Onesimo pensa di servire prima lei di Antonita, la ragazza va su tutte le furie e va via urlando furiosa, così Marcela costringe Onesimo a rincorrerla per chiederle scusa. Maqueda racconta a Tomas che ha ricevuto un’offerta di acquisto per la miniera ma il marchesino si dice fin da subito contrario perché la madre non accetterà mai di rinunciare al suo tenore di vita oppure di iniziare una nuova attività della quale non conoscono nulla. Dolores racconta a Hipolito di aver incontrato Estefania in paese e di essere quasi venuta alle mani con lei.

Marta e Ramon tornano a Bilbao ma…

A cena con tutta la famiglia, Rosa insiste sul fatto che quella potrebbe essere la loro ultima cena insieme perché sicuramente Marta e Ramon torneranno a Bilbao. Ignacio, però, racconta di aver fatto un’offerta di lavoro al cugino che ha accettato volentieri, quindi non partiranno più. Mentre tutti sono felici, Rosa è l’unica che si dimostra molto contrariata. Pablo va a trovare Alicia dicendole che sta facendo di tutto per liberare Esus e la ragazza lo accoglie meglio di quanto avrebbe fatto con una qualsiasi delle sorelle Solozabal: Pablo gli sembra davvero molto preoccupato per suo padre e per questo motivo non se la sente di attribuirgli la colpa dell’arresto di Esus. Antonita ritorna all’emporio e racconta a Dolores della scortesia con la quale Onesimo l’ha trattata il giorno prima. La negoziante, però, invece di preoccuparsi delle lamentele di Antonita ne approfitta per chiederle informazioni su quanto sta accadendo fra Tomas e Alicia. Proprio Tomas è stato braccato da Don Filiberto che prova a convincerlo ad allontanare dalla sua vita Alicia Urrutia perché è una rivoluzionaria molto pericolosa. Invita il ragazzo a seguire l’esempio di sua madre e non di Alicia e questo discorso manda in confusione Tomas che non riesce a capire dove voglia arrivare il discorso del prete. Il marchesino è molto confuso e sente che la sua vita gli sta sfuggendo di mano.



