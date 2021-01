Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 14 gennaio: Tomas sospettato per…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 14 GENNAIO

Nella puntata di oggi, giovedì 14 gennaio, de Il Segreto, Mauricio riesce a convincere Alicia della sua innocenza ma ora la ragazza ha come unico sospettato Tomas che, tra l’altro, ha smesso di rispondere alle sue telefonate. Maqueda, approfittando del rapporto di confidenza che si sta instaurando con Tomas, gli confessa che ha ricevuto un’offerta per rilevare la miniera. Poiché il ragazzo non si mostra interessato a questa possibilità, Iñigo decide di andare comunque avanti su questa strada e di recarsi all’appuntamento da solo ma Tomas, che ha ascoltato la conversazione telefonica di nascosto con la quale il braccio destro di Isabel prende appuntamento, decide di seguirlo. La situazione alla Villa dei Solozabal è sempre più tesa perché Rosa non accetta che lei e Adolfo possano vivere sotto lo stesso tetto di Marta e Ramon: la giovane sposa, infatti, pensa che fra la sorella e suo marito ci sia ancora un sentimento forte.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Tomas torna in ufficio e si confida con Maqueda: il marchesino è molto scosso per il fatto che Alicia abbia chiaramente detto di dubitare della sua lealtà e sospetti su un suo coinvolgimento per quanto riguarda l’aggressione subita. Iñigo confida a Tomas che è d’accordo con Isabel sul fatto che ormai la Spagna sia spaccata in due fazioni e che sia necessario scegliere da che parte stare. Il Capitano Huertas incontra per strada Mauricio e gli fa molte domande sull’aggressione di Alicia. Il sindaco, però, si sente offeso perché tutti sospettano di lui e sfida il militare a dimostrare il suo coinvolgimento. Isabel va a parlare con Emilia perché vuole sapere se ha scoperto il motivo per cui Francisca abbia deciso di trasferirsi in una casa modesta piuttosto che sfruttare la disponibilità de La Habana. Emilia, però, inizia a stare più sulle sue perché è stata messa in guardia dalla Montenegro ma si lascia mettere la pulce nell’orecchio quando la marchesa prova a insinuarle il dubbio che Francisca voglia uccidersi e trascinare con sé anche Raimundo. Dolores vede Estefania nella locanda di Matias e si precipita dentro per affrontarla: le due stanno quasi per venire alle mani e solo l’intervento di Marcela riesce a separarle.

Rosa e Adolfo tornano dal viaggio di nozze e scoprono che…

Rosa e Adolfo tornano prima dal viaggio di nozze e tornano alla Villa, accolti da Manuela, Begoña e Carolina. Quando la ragazza scopre che la sorella è ancora a Puente Viejo, reagisce molto male e chiede con insistenza alla sorella quando andrà via e come mai è ancora lì. Adolfo prova a calmarla ma peggiora la situazione perché la moglie l’accusa di essere sempre pronto a difendere Marta. Interviene però la madre delle ragazze a cercare di stemperare la tensione. Matias racconta a Marcela che la situazione politica del Paese e di Puente Viejo nello specifico è molto complessa. La moglie gli chiede se gli manchi tanto non poter prendere parte alla lotta in prima linea ma il Castañeda le ribadisce che l’unica cosa che desidera è di stare con la sua famiglia. A casa Montenegro, Emilia racconta a Francisca dell’ultima conversazione che ha avuto con Isabel e la Montenegro la mette nuovamente in guardia sul fatto che la marchesa sia una serpe. Emilia chiede spiegazioni sul suo rapporto con Isabel e suo motivi che l’hanno vista affiancarsi a quella donna che sembrava essere sua alleata. Francisca, però, in modo aggressivo le risponde che anche lei vuole sapere alcune cose, fra cui come abbia fatto Emilia ad arrivare a Puente Viejo così velocemente per prendersi cura di suo padre. Emilia evidentemente ha delle cose da nascondere ma in questo momento non se la sente di scontrarsi con una donna così potente come Francisca e abbozza una scusa.



