Il Segreto/ Anticipazioni puntata 16 aprile: Inigo e Tomas legati da…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 APRILE

Anche la trama della puntata de Il Segreto di oggi, 16 aprile 2020, promette grandi emozioni tra evoluzioni di vecchie situazioni e grandi novità. In primo luogo si comincerà a far luce su un misterioso ed avvincente personaggio di Puente Veijo: Inigo Maqueda. Si vedrà l’uomo, senza troppi giri di parole, chiedere a Tomas di prestarsi nell’aiutarlo. Più di preciso Inigo chiederà al figlio della marchesa di scrivere una lettera di raccomandazione per il proprio nipote. Ma le intenzioni dell’uomo non sono così limpide, infatti egli vorrebbe indirizzare il tutto ad un familiare di Cosme il quale lavora come operaio nella vecchia miniera della famiglia dei De Los Visos. In questa puntata anche molta preoccupazione in merito alla situazione economica di un personaggio femminile noto. Si tratta di Dolores, pesantemente indebitata, la quale si affida alla fortuna, nella viva speranza di una improbabile vincita alla lotteria.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

In questa seconda puntata della dodicesima stagione de Il Segreto, in onda come sempre su canale 5, si inizia a tessere la trama della prima vera avventura di questa nuova era, come sempre densa di misteri ed avventure. Ed è proprio questa avventura che farà luce sui profili dei nuovi personaggi. Infatti nell’episodio del 15 Aprile 2020 si potrà scoprire subito qualcosa di più su uno dei nuovi arrivati a Puente Viejo. Si tratta del personaggio di Don Ignacio il quale apparirà sia come un padre protettivo, ma anche come un uomo senza timore alcuno, pronto a chiedere senza titubanze aiuto al suo vicino Urrutia. Tutto questo per vedere liberate le sue figliole, vittime entrambe del terribile sequestro avvenuto alla stazione di Munia. Anche su Alicia, la figlia di Urrutia, si potrà sapere qualcosa di più. La ragazza infatti si mostra diffidente e turbata da questa richiesta di aiuto da parte di Don Ignacio nei confronti del padre. Isabel mostra anche lei le sue carte. Nel venire a sapere del rapimento infatti apparirà irata e allo stesso tempo preoccupata ed ansiosa in quanto ad essere sequestrato è, tra gli altri, il suo caro figlio Adolfo.

In paese si organizza dunque il salvataggio con la cooperazione di squadre organizzate e si potranno osservare i vari risvolti legati ai caratteri dei personaggi coinvolti. Partendo da Don Ignacio che non perde tempo nello stabilire le mosse per la risoluzione di questo problema. Egli organizza tempestivamente i gruppi che dovranno andare in aiuto e liberare le giovani fanciulle per riportarle quanto prima alla Casona, la loro nuova dimora. Intanto continua ad esserci grande timore in casa della marchesa De Los Vivos. Donna Isabel infatti non riesce ad aver pace al pensiero che il preferito tra i suoi figli, Adolfo, è in pericolo in quanto vittima del sequestro. Ma i suoi sentimenti di preoccupazione fanno presto a confondersi con il suo temperamento imparziale nei confronti dei due figli. Il suo primogenito Tomas viene infatti spinto con forza dalla madre a risolvere il problema, anche se la faccenda potrebbe comportare dei rischi altrettanto alti anche per lui. In realtà i pensieri del giovane vanno anche in tutt’altra direzione. Tomas infatti ha recentemente iniziato una liason con la ormai sola Marcela che non è più accompagnata da Matias. Come visto nella puntata precedente infatti l’uomo è chiuso tra le mura della prigione a causa della pena da scontare ancora per diversi anni ed è per questo che Marcela non si farà pregare nell’iniziare una nuova storia d’amore.



