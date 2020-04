Il Segreto, Matias è morto?/ La new entry Tomas de los Visos e Marcela amanti ma…

Pubblicità

IL SEGRETO, NEWS: MATIAS E’ MORTO?

Il Segreto torna in onda anche oggi pomeriggio con i nuovi protagonisti di quest’ultima stagione in cui, lo ripetiamo, Francisca presto sarà ancora di nuovo regina. Il pubblico comunque continua a sentirsi un po’ spaesato e a chiedersi chi siano questi nuovi personaggi e quale sarà il loro ruolo ma non dimenticano le vecchie glorie e, una volta fatto pace con il ritorno di Francisca, adesso si pensa agli altri. In un primo momento il pubblico ha dovuto fare i conti con la nuova vita di Hipolito. Il giovane protagonista combinaguai della soap spagnola adesso sarà tesoriere del comune di Puente Viejo al fianco di Mauricio, e Gracia? La sua amata moglie è morta e, a quando pare, non tornerà molto presto nella soap a differenza di un altro grande assente, Matias.

IL SEGRETO, MARCELA LEGATA AD UN NUOVO PROTAGONISTA, TOMAS

Il figlio di Emilia e Alfonso non è morto ma si trova in carcere perché accusato di essere un sovversivo. Proprio per questo i fan de Il Segreto non lo hanno ancora visto ma questo permetterà anche una storia tutta nuova per la sua amata Marcela la cui vita si intreccerà con quella di uno dei nuovi protagonisti, ovvero Tomas, ossia il figlio della ricchissima Marchesa Isabel (Silvia Marsò), colei che ospiterà presto Francisca Montenegro. Secondo le anticipazioni spagnole della soap, sembra che i due avranno una relazione extraconiugale e sarà a quel punto che il ritorno di Matias rovinerà tutto. Al momento però è presto per pensarci visto che il triangolo è ancora un po’ lontano. Fino a quel momento avremo modo di conoscere Isabel e i suoi figli e capire da quale parte stare, nel bene e nel male.



