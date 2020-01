Il Segreto/ Anticipazioni puntata 16 gennaio: Fernando vittima o carnefice?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler de Il Segreto di oggi, giovedì 16 gennaio, vedremo i protagonisti di Puente Viejo alle prese con nuove avvincenti situazioni. Fernando si recherà a casa di Donna Francisca per mostrarsi vittima dei suoi pregiudizi contro di lui. Il Mesia non esiterà a definirsi stanco di venire accusato per tutte le vicissitudini che interessano Puente Viejo. Dalla sua parte avrà come sempre Maria, pronta a difenderlo dalle accuse che gli vengono rivolte e sempre più convinta che solo lui abbia davvero a cuore la sua salute. Sulla stregua delle sue convinzioni la Castaneda è arrivata perfino a litigare con nonno Raimundo. Ma neppure il fatto che sia lui a prendersi cura di Maria e ad aver chiamato per lei appositamente un’infermiera sembra riuscire a convincere la matrona del cambiamento del Mesia, e nonostante le apparenze lei continuerà a non credere alla sua buona fede. Intanto Marcela sarà impegnata a cercare di dare una mano a Lola. Senza rivelare ciò che la donna le ha confidato infatti, proverà a parlare con Prudencio per convincerlo dell’amore che Lola nutre per lui. Una giovane donna ha fatto il suo ingresso a Puente Viejo. Dopo averla leggermente intravista Don Beringario riceve una sua visita e, osservandola più da vicino, rimane senza parole. Si tratta di sua figlia Esther, nata dall’amore che ha provato per Marina, l’unica donna della sua vita. Quali sorprese attenderanno Don Beringario? E la Montenegro riuscirà a convincersi dell’innocenza del Mesia o i fatti finiranno invece per darle ragione? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche ora. L’appuntamento è per domani alle ore 16,30 sulla rete ammiraglia Mediaset.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Ieri i riflettori sono tornati ad illuminare Puente Viejo per una nuova puntata de Il Segreto mostrandoci Maria sempre più determinata a poter riacquistare l’uso delle gambe e tornare così a riabbracciare i figli Esperanza e Beltran che ancora sono in collegio. Per poter riuscire nel suo intento la Castaneda chiede al Mesia di intensificare al massimo le sue sedute di terapia con l’infermiera Dori Vilches. Maria è infatti convinta che sottoponendo il suo corpo ad enormi fatiche potrà senz’altro ridurre di molto il tempo che la separa dal poter tornare ad essere una madre normale per i suoi amatissimi figli. La giovane donna però non avrà fatto i conti con le sue condizioni, con quel fisico debilitato da quanto accaduto nella villa di Francisca il giorno delle nozze tra Fernando e Maria Elena, e quegli sforzi eccessivi potrebbero invece riservarle brutte sorprese. Come andrà a finire? Maria potrà davvero tornare acamminare grazie alle “cure” di Dori Vilches oppure il suo fisico finirà per cedere e causarle altri problemi? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata di Il Segreto, in onda domani come sempre su Canale 5.

