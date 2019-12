Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: addio Francisca!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17DICEMBRE

Nella puntata de Il Segreto di oggi, 17 dicembre, sarà proprio Francisca a recarsi a L’Avana, dove la figlioccia si trova con Fernando, per intimarle di tornare a casa. La donna però si opporrà a questa richiesta. Raimundo intanto sembra essersi pentito di aver affidato Maria alle cure proprio di Fernando. Ora che Beltran ed Esperanza sono stati mandati in collegio lontano, per allontanarli dal pericolo di una vendetta di Severo, Maria si sente molto più al sicuro alla Casona accanto al Mesia che non alla villa con la Montenegro e l’Allay. Ma sarà veramente così? Per sapere quale piega prenderanno gli avvenimenti che riguardano Maria e Francisca, ma anche per conoscere l’esito del piano diabolico che sta progettando Antolina, non ci rimane che attendere una nuova puntata di Il Segreto, in onda domani come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La nuova settimana de Il Segreto accende i riflettori su Puente Viejo per mostrare a tutti gli appassionati della soap spagnola il vero volto di Antolina. La donna infatti, sebbene sia tornata in città con l’intenzione di restituire alla sua ex padrona il denaro sottratto prima della sua partenza, dimostra invece di desiderarne solo la morte. Dopo l’intervento al cuore che ha messo in serio pericolo Elsa e tenuto sulle spine Isaac infatti, Antolina non sembra affatto contenta del buon esito che ha preso l’intera vicenda. Il fatto che Isaac riservi ad Elsa tutte le sue attenzioni, fa scaturire nella donna il desiderio di ucciderla. I due innamorati decidono così di tendere ad Antolina una trappola. I pericolosi piani della donna rischiano di mettere davvero in serio pericolo la vita di Isaac e della Laguna, colpevole secondo lei di essere benvoluta da tutti ed amata dal suo ex marito. Dopo le frequenti crisi respiratorie e le raccomandazioni del dottor Zabaleta di non affaticarsi ed evitare emozioni troppo forti infatti, Antolina non aveva esitato a comunicare ad Elsa della morte di Adela, causandole un dolore che avrebbe potuto ucciderla. Ma il piano che sta preparando adesso è ben più pericoloso. Antolina si appresta infatti a dar fuoco alla casa dei due con delle bottiglie incendiarie. Un altro medico segnerà le sorti di un’altra protagonista della soap. Si tratta del dottor Carrillo che, giunto da Berlino per un consulto con Maria, le darà la terribile notizia: la donna non camminerà mai più. La vicinanza di Fernando diventa così per Maria sempre più un sostegno e, sempre più succube dell’uomo, finirà per mettere in dubbio il suo rapporto con Francisca e Raimundo, Intanto proprio l’Ulloa, insieme ad Irene ed all’insaputa dei rispettivi consorti, continua a chiedersi chi sia la persona che beneficia più di chiunque altro della situazione che si è venuta a creare ed il nome di Fernando non tarda a farsi strada nella loro mente. In realtà i due non sanno ancora che anche il dottor Carrillo è in realtà stato corrotto dall’uomo, che lo ha pagato per togliere a Maria ogni speranza.

