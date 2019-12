Il Segreto/ Anticipazioni puntate 16-22 dicembre 2019: Prudencio rompe con Lolita

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE 16-22 DICEMBRE

La settimana di messa in onda de Il Segreto si apre con scoperte e ripensamenti, nonostante Prudencio abbia smascherato Lola, (la giovane era legata ad un patto con Donna Francisca), e lei sia andata via, il suo sentimento nei confronti della giovane è ancora vivo e decide che l’amore che prova è tale da poterla perdonare, spinto anche da Matias. Lola cacciata via da Prudencio va a lavorare alla locanda, dopo che Marcela decide di assumerla. Matias riesce a far visita a Maria e per sua meraviglia scopre che la sorella contrariamente alle aspettative è in via di guarigione. Raimundo decide di fare delle confessioni a Fernando circa il sindaco di Belmonte: Esteban, ma dinanzi alle sue rivelazioni il Mesia rimane inerte. Carmelo, dopo aver scoperto il vero mandante della morte di Adela vuole vendicasi ma Severo riesce a dissuaderlo e a convincerlo di rivolgere la sua vendetta nei confronti di Esteban. Nel frattempo continua la bellissima storia d’amore tra Isaac e Elsa, alla quale arriva una lieta novella: è guarita non è più in pericolo di vita. Questa notizia porta Isaac a chiedere alla sua amata di sposarlo, ma come reagirà Antolina? La sua sete di vendetta è ormai alle porte continua a preparare bottigline infiammabile le userà?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti ne Il Segreto. Maria dopo aver lasciato ormai da un pò la casa di Dona Francisca illusa da Fernando si trova in una situazione molto brutta, la sua infermiera Dori le rende la vita è impossibile e lei comincia a capire che il Mesia non è realmente animato da buone intenzioni nei suoi confronti. Donna Francisca ignara delle pene che sta attraversando la sua Maria rimane rancorosa nei confronti della sua figlioccia, in particolare non accetta il fatto che abbia spedito i suoi nipotini in collegio. Nel frattempo Carmelo è sempre più ossessionato dalla sua voglia di vendetta raggiunta la Montenegro è il sul punto di porre fine alla sua vita con un colpo di pistola, quando giusto in tempo lo bloccano Raimundo ed Irene, che dopo attente indagini rivelano il vero e solo colpevole della morte di Adela e della strage avvenuta in corso delle nozze nella villa di Donna Francisca: Fernando. Di fronte a tale scoperta, Severo calma l’amico e lo distoglie dal suo tentativo criminoso nei confronti della Montenegro. Elsa assistita da Antolina è ignara del fatto che la giovane sta bramando un piano diabolico: bruciarla viva in casa con delle boccette di liquido infiammabile. La bella Puente Viejo ha visto in questi giorni verificarsi una serie di eventi davvero importanti dalla visita del medico di Berlino a Maria, da lei tanto auspicata che le riserva una brutta notizia per cui la giovane non riprenderà più l’uso delle gambe, alla menzogna in quanto il luminare trama un accordo con il Mesia è in realtà ha mentito alla bella Maria. Nel mondo di Isaac e Elsa ricompare Antolina assunta per prendersi cura della giovane nonostante il dissenso d Marcela e Consuelo al suo piano strategico di uccidere la giovane Elsa. Continua la ricerca del vero responsabile della morte di Adela da parte di Raimundo e Irene, i quali scovano la verità e la rivelano a Carmelo fermando i suoi piani criminosi nei confronti di Donna Francisca.

