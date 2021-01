Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: Tomas è molto scosso

Il Segreto, anticipazioni puntata 17 gennaio

Nella puntata di Il Segreto di oggi, domenica 17 gennaio, Tomas è molto scosso da tutte le rivelazioni su Alicia e dai sospetti che la ragazza nutre nei suoi confronti e si sente molto spaesato da tutti questi avvenimenti che stanno succedendo nella sua vita e alla miniera. In questa situazione di fragilità decide di accettare l’invito degli Arcangeli ad unirsi a loro. Manuela e Ignacio hanno uno scontro molto duro perché la governante pensa che la sognora Solzabal non sia guarita e teme che possa succedere qualcosa di grave mentre Don Ignacio vuole credere alla guarigione della moglie. Begoña, che ascolta di nascosto la discussione, affronta poi a sua volta e da sola Manuela, intimandole di smetterla di alimentare il sospetto su di lei altrimenti sarà costretta a rimetterla al suo posto. Poi dice alla donna che sospetta che tutto questo astio sia legato al fatto che Manuela sia innamorata di Ignacio e voglia diventare sua moglie. Francisca ed Emilia hanno un duro confronto su quello che è meglio per Raimundo: la moglie vorrebbe evitare di accanirsi nelle cure mentre la figlia tenta in tutti i modi di farlo guarire.

Il Segreto, dove eravamo rimasti?

Diamo uno sguardo alle ultime puntate de Il Segreto. Hipolito racconta a Tiburcio che Dolores pensa che la colpa di tutta la situazione sia di Estefania e non del marito. Mentre discutono ad Onesimo torna in mente che qualche tempo prima un paesano gli aveva consegnato un fazzoletto appartenuto a Tiburcio che lui aveva dimenticato all’interno del porcile dove aveva trascorso diverse notti quando era totalmente ubriaco. Antonita, dopo aver saputo che le voci in paese parlano di una relazione fra Alicia e Tomas, Isabel decide di affrontare il figlio per intimargli una volta e per sempre di evitare di frequentare la ragazza. Tomas, però, all’inizio è molto titubante nel credere alle parole della marchesa che dice che la Urrutia si è avvicinata alla sua famiglia e a lui solo per scoprire tutti i segreti della miniera e colpirli meglio. Quando però Isabel gli risponde di avere le prove di quanto dice, Tomas cambia espressione. Alicia confida alla madre di sentire molto la mancanza di Tomas e di aver provato a chiamarlo ma in miniera hanno risposto che non c’era. Encarnacion la invita a mettere da parte il pensiero del marchesino perché appartengono a classi sociali lontane ed è normale che lui stia con i suoi pari, ossia con persone molto diverse da Alicia.

Maqueda prende appuntamento con l’uomo misterioso che vuole acquistare la miniera e al telefono accetta di collaborare con loro ma vuole incontrarli di persona e così dà appuntamento per il giorno dopo. Non si rende conto, però, che Tomas sta ascoltando la conversazione nascosto dietro alla porta dell’ufficio. Mentre Matias è molto agitato e aspetta a casa delle notizie della visita di suo nonno, a casa Montenegro il medico specializzato dovrebbe arrivare per visitare Raimundo e capire se ci sono margini di miglioramento della sua salute. In realtà la Montenegro comunica a Emilia di aver annullato l’appuntamento con il medico perché sarebbe uno stress inutile per lui e una nuova delusione per lei, visto che Raimundo è destinato a non guarire. Ignacio invita Manuela a prendere un caffè e chiede alla governante cosa pensi del ritorno di sua moglie e di come stia. La donna non è della stessa opinione ma non ha il coraggio di dirlo al suo datore di lavoro. Dietro le insistenze di Ignacio, Manuela spiega che il suo dovere è curare la casa e le ragazze e che quindi non rientra nei suoi doveri quello di dare un’opinione sulla donna. In realtà ha paura che le sue preoccupazioni possano incrinare il bellissimo rapporto che si è creato con il suo datore di lavoro.



