Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 giugno: Rosa e Marta allo scontro?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GIUGNO

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 giugno, de Il Segreto, Rosa si convincerà che fra Marta e Adolfo in cucina è successo qualcosa e diventerà ancora più dura nei confronti della sorella. Questa convinzione la spingerà a velocizzare sempre di più i preparativi per il suo matrimonio, tanto che convincerà il padre ad organizzare subito il pranzo di fidanzamento, al quale prenderanno parte anche Isabel con Adolfo e Tomas. Matias, dopo il duro confronto con Alicia, sarà sempre più sicuro di voler salvare il suo matrimonio: ne parlerà con Marcela, chiedendole ancora una volta scusa, e riuscendo questa volta a fare breccia nel suo cuore. Marcela, però, vorrà chiudere una volta e per sempre con Tomas prima di rituffarsi nel rapporto con il marito. Carolina troverà Pablo svenuto e non potrà fare altro che confessare il suo segreto all’unica persona della quale si fida, zia Encarnacion: il ragazzo ha bisogno di cure e solo un’adulta può aiutarla. Dolores proseguirà il suo sciopero della fame nella speranze che le vengano annullate le multe.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Don Ignacio si reca dalla marchesa perché, ora che i rapporti fra i due si sono un po’ ammorbiditi, vuole chiederle un parere sul fidanzamento di Rosa e Adolfo. Inaspettatamente non solo il Solozabal viene accolto con molta benevolenza da Isabel ma la donna gli dice anche di essere molto felice dell’unione dei due ragazzi e che sicuramente presenzierà alla festa di fidanzamento ufficiale. Per questo motivo Ignacio la invita nei giorni successivi alla Villa per un pranzo in onore di Adolfo e Rosa. Intanto alla Casona le figlie di Solozabal stanno organizzando un brindisi in onore del padre per il coraggio dimostrato nell’affrontare i minatori che, armati di coltello, volevano uccidere la commessa e i figli. Al pranzo partecipa anche Adolfo e il clima a casa sembra essere molto disteso, tanto che Don Ignacio dà ai due fidanzati anche il permesso di fare una passeggiata da soli. Il marchesino, però, si è ferito accidentalmente ad una mano e così prima di uscire va in cucina alla ricerca di Manuela che possa medicarlo. Trova, invece, Marta che è sconsolata alla vista dell’uomo che ama, ora futuro sposo di sua sorella. La ragazza si offre di fare la medicazione e il solo contatto fisico fra i due riaccende la scintilla, mentre Rosa spia tutto nascosta dietro ad una porta.

Carolina è andata da Pablo per portargli del cibo ma, non trovandolo, si spaventa moltissimo. In realtà il ragazzo è andato solo al fiume per prendere un po’ d’acqua ma quando torna nel suo nascondiglio la fidanzata si rende subito conto che il soldato non sta bene. Per questo motivo dice a Pablo che devono lasciare al più presto possibile quella catapecchia umida: ha un po’ di soldi da parte e insieme fuggiranno per evitare l’impiccagione come disertore. Matias viene convocato da Tomas il quale gli comunica che la direzione della miniera ha accettato tutte le richieste dei minatori. Molto soddisfatto, il Castañeda raggiunge Alicia per darle la buona notizia ma la donna va su tutte le furie accusando Matias di essersi piegato ai padroni invece di ricorrere alla lotta armata. Dolores riceve a sorpresa una visita dell’ispettore sanitario il quale trova nel grande emporio le mosche che Onesimo psicanalizza: per questo motivo le infligge un’altra multa di mille pesetas che si aggiunge a quella dello stesso importo per l’apertura fuori orario del negozio. La bottegaia minaccia lo sciopero della fame se non la smetteranno di accanirsi contro di lei ma nessuno della famiglia è disposto ad appoggiarla.



