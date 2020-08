Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 agosto: incontro tra Juan e Mariana

Il Segreto, anticipazioni puntata 18 agosto 2020

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto in onda oggi, martedì 18 agosto 2020, su Canale 5 parlano di nuove sconcertanti novità soprattutto alla luce del fatto che Juan è pronto a ritornare a calcare le scene della soap. Infatti sembrerebbero non essere ancora del tutto chiare le dinamiche che riguardano il giovane, ma gli spoiler parlano di un incontro tra lui e Mariana. Juan non perderà tempo e vorrà sapere il più possibile su Soledad che nel frattempo continua a pensare al ragazzo. Angustias e Felisa invece organizzeranno un tranello a Pepa per coinvolgerla in un incidente presso la cappella. Anche in questo caso per il diabolico duo non sarà semplice mettere nei guai Pepa e si convinceranno perciò che informare del tradimento Francisca è l’unica soluzione. Le anticipazioni inoltre rivelano che per la Dark Lady e Raimundo è giunto il momento dello scontro. Infatti a Puente Vuejo è arrivato il giorno della fiera dell’agricoltura dove tutti i proprietari terrieri gareggiano per aggiudicarsi il premio per il migliore raccolto dell’anno. Francisca non è una a cui piace perdere e già dalle anticipazioni si intuisce che sarà una sfida all’ultimo sangue che svelerà anche qualche dettaglio sul passato della coppia. Perché i due si odiano tanto e perché sono sempre in competizione tra loro?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Si scopre che Juan in realtà non è mai morto e che al suo ritorno è legata la faccenda del mostro succhia sangue. Infatti nella puntata si nota anche come Alfonso e Ramiro siano molto impegnati a diffondere la voce della creatura misteriosa che metterebbe in pericolo l’intera comunità di Puente Vuejo. I fratelli Castaneda in realtà vogliono soltanto tenere i loro concittadini alla larga dal posto segreto in cui si trova Juan affinchè la sua presenza rimanga all’oscuro di tutti ancora per un pò. Cosa si nasconde dietro questo piano? Nel frattempo Hipolito, anche senza mostro succhia sangue, teme di essere vittima del suo stesso lavoro. Il ragazzo infatti è perseguitato da tenebrose visioni dove cadaveri e fantasmi sembrerebbero non volerlo lasciare in pace. Per Hipolito probabilmente è giunto il momento di cambiare lavoro perché fare il becchino probabilmente non fa per lui.

I genitori Pedro e Dolores sono naturalmente preoccupati per il benessere del figlio e offrono il loro appoggio qualora decidesse di cambiare i programmi lavorativi della sua vita. Un imprevisto però mischierà le carte in tavola e ad Hipolitò verrà proposto di continuare il suo lavoro con la promessa di introiti più allettanti. Felisa ed Angustias mostrano anche in questo episodio tutta la loro diabolica inclinazione alla follia. Angustias ha infatti ormai perso completamente il lume della ragione e vuole vendicarsi di Pepa che le ha praticamente rubato il marito. Il piano precedente è fallito e Felisa non è riuscita ad aggredire Pepa la quale è stata salvata dal medico di famiglia sopraggiunto per caso proprio durante l’aggressione. Angustias è perciò più irata che mai e quindi la sua complice le propone un altro piano ossia far scoprire a Francisca del tradimento coniugale del figlio Tristan proprio con la giovane levatrice della Casona. Lo scopo è quello di far uscire questa notizia in modo casuale e lasciare che la matrona vada su tutte le furie, cacciando così via da Puente Vuejo la povera Pepa.



