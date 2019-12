Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 dicembre: donna Francisca è scomparsa!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 DICEMBRE

Cosa accadrà ne Il Segreto oggi, mercoledì 18 dicembre, nella soap spagnola trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset? Le anticipazioni della soap opera ci dicono che donna Francisca scomparirà misteriosamente da Puente Viejo. Il marito Raimundo e Mauricio si metteranno a cercarla ma, non riuscendo a trovarla, inizieranno a pensare al peggio. Riusciranno l’ex oste ed il capomastro a rintracciarla o dovremo davvero temere il peggio per la Montenegro? La donna, così come Raimundo e Irene, avranno davvero visto giusto nell’intuire che il Mesia stia complottando qualcosa? E Maria riuscirà a vedere il vero volto dell’uomo o finirà davvero succube dei suoi piani? E Antolina sarà davvero scomparsa per sempre o tornerà ad attentare alla vita di Elsa? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

I riflettori che si sono accesi su Il Segreto ieri, martedì 17 dicembre, ci hanno permesso di vedere Antolina sparire dalla città, dopo che la trappola tesa alla donna da Isaac ed Elsa ha fatto cadere la maschera che indossava. I suoi tentativi di far morire Elsa facendo passare tutto come un tragico incidente sembrano essere svaniti e neppure i macabri particolari sulla morte di Adela che la Ramos non ha evitato di raccontare alla donna sembrano essere serviti allo scopo. Maria intanto approfondisce la conoscenza con Dori Vilches, la terribile infermiera chiamata ad occuparsi di lei dopo che il medico giunto da Berlino ha tolto alla donna ogni speranza di poter tornare a camminare. La visita di Francisca alla Casona per tentare di riportare la figlioccia a casa non sono andati a buon fine e Maria resta al fianco di Fernando. I sospetti che il Mesia stia in realtà tramando qualcosa avuti da Francisca sono gli stessi che hanno avuto anche Raimundo e Irene. Anche a loro infatti non è sfuggito il fatto che sia proprio lui l’unico a trarre effettivo vantaggio dalla situazione venutasi a creare a Puente Viejo. Maria intanto, trasferitasi a la Habana per sottrarsi al clima di tensione venutosi a creare tra Francisca, Severo e Carmelo, si affiderà sempre più alle attenzioni del Mesia convinta che lui la farà visitare dai migliori specialisti. In realtà la Castaneda ignora che anche il dottore giunto da Berlino sia in realtà in combutta con il Mesia. Le cose intanto non vanno bene neppure per Prudencio e Lola, che appaiono ogni giorno più distanti. L’Ortega non riesce a perdonare alla donna il fatto di avergli tenuto nascosto di essere in realtà una spia di dobnna Francisca. Neppure l’intervento di Don Berengario sembra riuscire a far riavvicinare i due.

