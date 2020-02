Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: Maria scopre che…

Il Segreto, anticipazioni puntata 18 febbraio 2020

Eccoci al consueto appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 18 febbraio 2020. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli la situazione si farà sempre più complicata. Maria infatti, dopo aver scoperto che vi è una relazione tra Dori e Fernando, aiutata dall’amica e giornalista Irene a cui ha consegnato una misteriosa lettera, scoprirà che la misteriosa Clara era in realtà la moglie dell’uomo che gestiva l’orfanatrofio a cui la Vilches ha dato fuoco. Dopo che anche l’incontro di Carmelo ed il Mesia con il sottosegretario Morales non avrà dato gli esiti sperati, anche i pochi paesani rimasti a Puente Viejo sembreranno perdere ogni speranza. In realtà il sindaco è stato costretto a lasciare la riunione a tre dopo una violenta discussione con Morales e dal dialogo che segue tra il sottosegretario ed il Mesia, rimasti ormai soli, appare fin troppo evidente che tra i due vi è una grande complicità. Lola intanto continua ad avere la sensazione di essere seguita ed inizia a preoccuparsi seriamente per la sua incolumità.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Il primo appuntamento di questa nuova settimana con la soap spagnola Il Segreto ha visto tutti i telespettatori in ansia per Lola. La donna infatti nell’accettare la proposta di matrimonio di Prudencio, ha scatenato le ire di Donna Francisca che ora la vuole morta. Ma non è solo la Montenegro a volere far del male alla ragazza e per Lola si prospetta un eriodo davvero difficile. Appare infatti evidente che le minacce dell’Ortega alla dark lady di Puente Viejo non abbiano avuto l’effetto desiderato e che neppure la minaccia di rivelare i segreti del marito Raimundo abbiano fermato Francisca che ora vuole solo vendetta. Intanto Maria, sempre più disperata per le sedute di agopuntura sospese dall’infermiera Dori sta tramando qualcosa per costringere la Vilches a riprendere la terapia che sembrava portarle un gran giovamento. Dopo averle somministrato a sua insaputa un farmaco speciale la Castaneda porrà all’infermiera delle domande su Clara. Questo è infatti il nome di donna che la Vilches si è lasciata sfuggire mentre appariva come in stato di trance. Maria è convinta che riuscire a sapere chi sia questa fantomatica Clara potrà davvero portarla a scoprire i segreti che Dori racchiude del suo passato e metterla così coon le spalle al muro. Per riuscirci chiede aiuto all’amica e giornalista Irene, che si rivelerà davvero un aiuto prezioso per capire quale legame vi sia tra Dori e Clara.

Nel tentativo di salvare il destino di Puente Viejo, Carmelo e Fernando danno appuntamento al sottosegretario Garcia. Una volta giunti la però l’arroganza del Martinez costringerà Carmelo ad abbandonare il luogo dell’incontro, lasciando soli Garcia ed il Mesia. Ormai è più che evidente che Fernando è in combutta con il sottosegretario, anche se sembra impossibile capire quale beneficio venga a Fernando dalla distruzione di Puente Viejo. Intanto sono già molti i cittadini che hanno abbandonato le loro case, dopo che l’isolamento postale e dei trasporti aveva già fatto presagire il peggio. Sono rimasti solo un piccolo gruppo di abitanti che ancora lottano e sperano di riuscire a salvare ciò che hanno costruito. Ci riusciranno davvero? Troveranno il modo di fermare il sottosegretario ed il perfido Mesia dal loro proposito assurdo? Per saperlo dovremmo attendere una nuova puntata de Il Segreto, che andrà in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.



