Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 novembre: le indagini sull’esplosione portano…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 NOVEMBRE

Nelle prossime puntate de Il Segreto, alcune impronte reperite sulla bomba fatta esplodere durante le nozze tra Maria Elena e Fernando incrimineranno senza possibilità di appello Severo Santacruz. Tuttavia l’uomo è fortemente dubbioso di questa scoperta e teme che possano averlo incastrato… Nel frattempo, Antolina ritorna in paese, sbucando nel cinema dove stanno trasmettendo il film di beneficenza per Elsa: la donna, riapparsa dal nulla, si offrirà di pagare parte dell’operazione per aiutare l’amica. Le cose non si mettono bene né per loro e né per gli altri abitanti di Puente Viejo che continueranno ancora a fare i conti con il loro passato, ma a quale prezzo? Lo scopriremo solo con la puntata in onda oggi pomeriggio e con la nuova settimana che passeremo insieme alla soap spagola.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Il fatidico ordigno esplosivo fatto esplodere durante la celebrazione nuziale tra Fernando e Maria Elena nelle scorse puntate de Il Segreto, si porta ancora dietro un pesante strascico: il colpevole non è stato ancora individuato con certezza ma Francisca Montenegro crede fermamente che sia stata opera del suo acerrimo nemico, Severo Santacruz. Dal canto suo, Severo ha rivelato a parenti ed amici di non avere nulla a che fare con l’attentato in questione: è vero infatti che ha commissionato una bomba a due delinquenti ma questa bomba sarebbe dovuta esplodere solo contro Donna Francisca e non contro dei poveri innocenti. Tuttavia, Francisca Montenegro è profondamente amareggiata dalla questione e, nonostante non abbia prove a riguardo, crede nella colpevolezza di Severo Santacruz, che è dunque disposta ad eliminare. Raimundo Ulloa però tenta di far ragionare la moglie, intervenendo in maniera decisa sulla questione; anche se vi sono fondati motivi per ritenere che dietro tutto ci sia il Santacruz non ci sono ancora sufficienti motivi per decretarlo secondo la legge, e per questo cerca di convincere Francisca ad attendere. Nel frattempo, come si era visto nelle puntate scorse, Maria è ancora costretta a letto a seguito dell’attentato dinamitardo durante le nozze tra Fernando e Maria Elena e preferirebbe la morte piuttosto che rimanere invalida per il resto della sua vita. Nel corso della puntata Maria viene a conoscenza che Donna Francisca ha negato la possibilità, durante il suo periodo di infermità, a due donne di farle visita: si tratta di Adela e Irene. Venuta a conoscenza della cosa, Maria, nonostante l’afflizione somatica, dà prova del suo forte carattere e inveisce contro Francisca. Elsa, parallelamente, sembra finalmente ricevere un piccolo barlume di speranza dopo che l’intera comunità del paese ha deciso di riunirsi e contribuire, ognuno per quanto può, al pagamento dell’operazione chirurgica al cuore debilitato di Elsa. Proprio mentre sono tutti occupati nell’allestimento del film, dal buio delle ultime file si manifesta una vecchia conoscenza, che potrà aiutare Elsa a pagarsi l’intervento al cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA