Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 agosto 2020: le nozze della figlia del marchese

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 agosto 2020

Il Segreto torna con una nuova puntata oggi, 19 agosto 2020. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà nell’episodio. Il marchese è riuscito a portare avanti il suo piano e ha convinto la Montenegro a preparare i documenti per le sue nozze con la figlia. Francisca ignora che il nobile sta cercando di vendicarsi di lei e che intende sottrarre la fortuna di Soledad per poi farla diventare una schiava. La matrona infatti chiede a Pedro di convalidare i documenti per la cessione della dote della ragazza. Nel frattempo, Mercedes continua a chiedersi quale sia il segreto del marchese. Scopre così che il suo amante aveva una sorella alcuni anni prima e che si è uccisa dopo essere stata abbandonata all’altare da Salvador Castro. Angustias invece entra in travaglio, ma il medico realizza subito che c’è qualcosa che non va.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Sebastian continua a leggere la lettera d’amore che Raimundo ha inviato a Francisca. Evita però di parlarne con Emilia, che nota quanto il fratello sia sovrappensiero. Raimundo invece continua a mascherare i suoi sentimenti e ribadisce la sua volontà di lottare per il figlio e per la conserviera. Intanto, Pepa si occupa di Angustias, svenuta in modo improvviso, mentre Felisa accusa Martin di aver cercato di uccidere la madre. Lo convince anche a mentire e a dire che si era nascosto nella cappella, avvisandolo che altrimenti Pepa verrà arrestata e messa in carcere. Angustias invece rivela a Tristan che è stata Pepa a cercare di farle del male, con il solo scopo di farle perdere il bambino. Più tardi, Soledad annuncia alla madre le nozze imminenti con il marchesee Juan chiede alla matrona di poter avere la dote della ragazza in anticipo. Vuole fare degli investimenti importanti e solo così trasmetterà il permesso reale per il loro matrimonio. Più tardi, Felisa ricorda all’amica che è caduta nella trappola destinata a Pepa. La donna è pronta per mettere in atto un altro piano diabolico. Soledad invece si dimostra sempre più afflitta: non ama il marchese, anche se la cugina non lo concepisce.

Il nobile le raggiunge poco dopo e annuncia alla futura moglie che presto partiranno per l’America, dove ha dei possedimenti. Nei boschi, Mariana rivede Juan dopo tanto tempo. I due fratelli le hanno nascosto a lungo la verità su di lui, per via della sua eccessiva presenza alla tenuta. La domestica gli riferisce poi che Soledad sta soffrendo molto e che ha allontanato Francisca per via della sua morte. Juan invece ha un piano: vendicarsi della Montenegro. Nel frattempo, Dolores trova delle foto piccanti nella giacca del figlio e obbliga il marito a parlarci. Hipolito però confessa al padre di aver ricevuto un incarico da parte delle pompe funebri. Nonostante la rabbia, il sindaco cambia idea quando scopre il compenso pattuito. Alla locanda, Raimundo festeggia con tutti gli amici la vittoria appena ottenuta alla fiera agricola. Nello stesso momento, Mercedes continua a manifestare una grande gelosia per il marchese. Quest’ultimo invece la svela di aver intenzione di abbandonare Soledad in terra straniera e venderla ad un bordello. Quella sera, Angustias ha una nuova crisi e don Alberto è costretto a farle visita d’urgenza.



