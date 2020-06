Il Segreto/ Anticipazioni puntata 19 giugno 2020: Manuela interroga Carolina e…

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 19 giugno, Manuela proverà ad interrogare Carolina perché si rende conto che la ragazza da qualche giorno è stranamente ansiosa e non ne capisce il motivo. Il confronto con la più piccola dei Solozabal, però, lascerà molti dubbi alla governante che deciderà di seguirla per scoprire cosa stia nascondendo. La marchesa, invece, si troverà a dover affrontare un problema grande: Francisca è decisa a lasciare il padiglione della villa ma Isabel farà di tutto per impedirlo, per non perdere tutti i vantaggi che ha ottenuto fino ad ora aiutando la Montenegro. Rosa continuerà a fare pressioni per convincere il padre a organizzare le sue nozze con Alfonso il prima possibile. Don Ignacio, però, non sarà d’accordo con tanta fretta e farà di tutto per convincere la figlia a darsi il tempo necessario per ponderare la sua scelta. Per questo motivo Rosa sfodererà la sua ultima arma, dando alla famiglia una notizia davvero incredibile.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Carolina è molto preoccupata per Pablo e vorrebbe chiamare un medico per farlo visitare ma il ragazzo le ricorda di essere un disertore e teme che, se qualcuno dovesse scoprire il suo nascondiglio, lo denuncerebbe alle autorità facendolo finire sotto il plotone di esecuzione. Carolina, però, è intenzionata a fare qualsiasi cosa per salvare il suo amore e così torna di corsa a casa per parlare con Encarnacion. Alla cuoca racconta di aver conosciuto una famiglia molto povera nella quale c’è un bambino malato di polmonite che non può essere curato a causa dell’indigenza della famiglia. Encarnacion crede a questa storia e le procura coperte, medicine e cibo, oltre ad un ottimo brodo di pollo per guarire i polmoni. La ragazza torna al nascondiglio del fidanzato e inizia a curarlo amorevolmente, non rendendosi conto del tempo che passa. In questo modo fa tardi all’appuntamento con la sua famiglia, convocata da Rosa per fare un grande annuncio. La ragazza avverte la sua famiglia che non intende più essere la fidanzata di Adolfo De Los Vivos, facendo credere a tutti di voler rompere il fidanzamento. In realtà la ragazza annuncia di volerlo sposare subito perché ritiene che sia trascorso il tempo necessario per capire che si tratti dell’uomo della sua vita. Per questo motivo chiede al padre di organizzare subito la festa di fidanzamento.

Tomas soffre molto per la decisione di Marcela di interrompere per sempre la loro storia e tornare con il marito. Adolfo prova a consolarlo ma soprattutto gli consiglia di guadare avanti, come ha fatto lui con Rosa, e di trovare una ragazza libera che lo ami per quello che è. La vita di Marcela, però, non è tutta rosa e fiori in quanto Alicia non si arrende all’idea di aver perso il Castañeda e per questo gli manda un biglietto nel quale gli dà appuntamento per parlare. Matias, che sta provando a riconquistare la moglie, le mostra il biglietto perché non vuole nasconderle nulla. Poi si reca all’appuntamento e ascolta la proposta della Urrutia: mettere da parte quello che c’è stato fra loro e tornare a lavorare insieme per il bene dei minatori. Poi comunica a Matias un appuntamento per una riunione del sindacato per l’alba del mattino successivo e gli annuncia che Damian prenderà il posto del defunto Cosme. Dolores viene scoperta da Tiburcio e Hippolito mentre mangia di nascosto un salame, mettendo così fine allo sciopero della fame che portava avanti da qualche giorno. Infine Antonita si reca da Francisca per comunicarle che la marchesa l’aspetta in giardino per fare merenda, convincendola a lasciare per un pomeriggio il padiglione.



