Il Segreto/ Anticipazioni puntata 2 luglio 2020: Angustias internata? (Replica)

Il Segreto, anticipazioni puntata 2 luglio 2020

Le anticipazioni della serie spagnola Il segreto di oggi, 2 luglio 2020, ci parlano di una puntata ricca di emozioni. Infatti la Matrona protagonista della soap ha numerosi problemi da risolvere. Primo tra tutti quello di Angustias che secondo lei deve essere assolutamente internata. Proprio in questa puntata Angustias scopre le volontà di Francisca e secondo gli spoiler vi sono nell’aria accadimenti drammatici in arrivo. Ciò che però Francisca non sa è che Soledad ha intenzione di andare via con Juan. Ad impedirglielo secondo le anticipazioni sarà Tristan. In questa contesto vi saranno diversi colpi di scena con racconti di un passato dove Soledad subisce abusi, i quali vengono superati proprio grazie a Juan. Tristan però non vuole sentire ragioni perché Juan non è una persona ricca ed agiata in grado di garantirle un futuro adatto a lei. Nella puntata però anche grandi novità che riguardano soldi ed affari. Il Camino Real sembrerebbe essere sul punto di essere riaperto per volontà del governo. Questo significa un flusso di clienti che avvantaggerebbe gli affari della locanda. Emilia scopre quindi che presto le sue condizioni economiche potrebbero cambiare. In tutto questo Pepa continua ad essere concentrata su ciò che le è più caro al mondo ossia suo figlio Martin. La pianificazione della fuga va avanti anche se le situazioni che le girano intorno non le facilitano la situazione a partire dai problemi di Angustias.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa rinuncerà a raccontare a Tristan i suoi segreti. Infatti in questo episodio in onda su canale 5 Pepa è concentrata nel suo obiettivo ossia portare via Martin con sé lontano da tutti e dal suo passato. Del resto i sospetti su Tristan continuano ad esserci anche se la ragazza nutre una certa fiducia nei confronti dell’uomo. Per questo motivo tra i due la comunicazione non manca ed infatti riusciranno ad affrontare un altro argomento ossia la situazione in cui versa Angustias. Come sappiamo la donna soffre di ansia e attacchi di panico e cambia spesso di umore. Inoltre la donna è incinta ed ha appiccato l’incendio nella Casona. Tutto questo non può che portare dei problemi alla gravidanza stessa e alle persone che la circondano. Nel frattempo è Raimundo a far preoccupare i telespettatori. Infatti questo personaggio è molto amato. Dagli ultimi episodi si è potuto evincere quali buoni sentimenti porta nel cuore soprattutto dopo che hai evitato l’esplosione voluta da Ramiro e Alfonso.

Raimondo ha quindi deciso di evitare l’esplosione della diga a favore di Francisca la quale così non ha subito danni al suo raccolto. Ma l’uomo è disperato infatti durante una sosta in locanda rivela ad Emilia il suo disperato stato d’animo. Nel frattempo Soledad, la sorella di Tristan, non sa come fare ad affrontare suo fratello dopo che egli l’ha scoperta insieme alla compagnia di Juan di cui è innamorata. Soledad naturalmente ha intenzione di chiedere al fratello di mantenere il segreto perché conosce bene il disappunto di sua madre in merito all’argomento. Ma la Matrona della Casona in questo momento è occupata con grattacapi molto più importanti. Infatti Mauricio, il capomastro di Francesca di cui la donna si fida tantissimo, la informa dei rischi che sta correndo. L’uomo la sera antecedente è stato informato a sua volta che tre uomini erano stati avvistati alla diga. Ora La donna ha la consapevolezza di non poter esercitare la sua potenza senza temere ripercussioni.



