Il Segreto/ Anticipazioni puntata 2 novembre: Fernando si sposa davvero?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 NOVEMBRE

Dopo che Maria Elena ha accettato la proposta di matrimonio, nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo finalmente la coppia arrivare alle nozze. Tuttavia le cose non andranno come previsto e la futura signora Mesia dovrà combattere alcuni demoni e una spiacevolissima battaglia. Vedremo anche un cambiamento incredibile in Elsa che cambierà cosi tanto da lasciare anche improvvisamente l’amato fidanzato Isaac Guerrero. Questi, lasciato dalla ragazza che non vuole farlo preoccupare per la sua malattia, inizierà a capire cosa sta accadendo. Durante la festa nuziale esploderà una bomba che porterà al ferimento di tantissime persone e alla morte della sposa che esalerà l’ultimo respiro proprio tra le braccia di suo marito. Tra i feriti anche Maria e Matias che riporteranno problemi piuttosto gravi. Mesia dal canto suo si mostrerà sconvolto per la perdita dell’amata. In questa frenesia, Severo penserà che la colpa dell’esplosione è sua e quindi cercherà di depistare l’accaduto per non far scoprire nulla a sua moglie Irene.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Una puntata assolutamente scoppiettante per Il Segreto poiché Fernando ha annunciato le nozze che avverranno proprio a Puente Viejo. Il matrimonio tra Fernando Mesia e Maria Elena è certamente una delle cose più interessanti di questa puntata. Francisca e Raimundo però, davanti al suo gesto inaspettato, sembrano nutrire qualche sospetto e iniziano a non capire se il giovane è finalmente cambiato o se sta solo fingendo per ottenere qualcosa. Soprattutto l’imminenza con cui sembra essere comunicato desta diversi sospetti in Donna Francisca che come sempre decide di non aspettare che accada qualcosa e inizia ad indagare per capire cosa sta succedendo. Elsa decide di non voler tornare in cella e di sfruttare le sue condizioni di salute per restare in infermeria. Le sue condizioni di salute effettivamente sono piuttosto gravi ma Isaac non se ne è reso conto. La donna continua a stare in infermeria a causa del pestaggio di Rufina, tuttavia la scoperta più sconcertante riguarda la sua malattia al cuore che purtroppo potrebbe addirittura comprometterle la vita. Il dottor Zabaleta che interviene, sembra prendere a cuore la vicenda anche se non sembra sposare l’idea della giovane donna che non vuole dire niente al fidanzato. Quando il sergente Cifuentes raggiunge Isaac per comunicargli la notizia di Elsa gli comunica anche che la donna resterà in infermeria per non tornare in carcere. Un gesto altruista fatto soprattutto per la paura che il ragazzo potesse compiere un gesto pericoloso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA