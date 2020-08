Il Segreto/ Anticipazioni puntata 20 agosto: Soledad sposa il Marchese, ma…

Il Segreto, anticipazioni puntata 20 agosto

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 20 agosto, Soledad accetta di sposare il Marchese, convinta che Juan sia ormai morto e non sperando piú di essere felice nella vita. A caldeggiare questa unione é soprattutto Donna Francisca che pensa, così, di poter trarre vantaggi da questo matrimonio di convenienza. Non sa, però, che il Marchese ha delle losche intenzioni. Angustias inizia il travaglio e il parto si rivela subito difficile. Tuttavia la donna riesce a mettere al mondo un maschietto ma il bambino ha dei problemi e Pepa se ne rende subito conto. Prova quindi a comunicarlo a Tristan che, peró, é molto felice di essere finalmente padre, soprattutto dopo che ha scoperto che Martin non é suo figlio. Appena si riprende, Angustias riprende il suo progetto di eliminare la levatrice, convinta che sia colpa della donna se il marito non la ama più.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Le trame di Francisca Montenegro per piegare al suo volere la figlia Soledad stanno per essere premiate. Dopo aver fatto di tutto per allontanare Juan, infatti, la donna decide che é arrivato il momento per la ragazza di trovare marito. La scelta cade su un uomo conosciuto come il Marchese di Albi, discendente da una nobile famiglia e in grado di assicurare alla famiglia Montenegro una ricca alleanza. Convinta di aver ormai vinto ogni resistenza della figlia, Francisca si affretta a preparare i documenti con i quali la ragazza cederà metá della sua dote al futuro marito. Mercedes viene a scoprire casualmente che il Marchese aveva un tempo una sorella, morta suicida dopo che Salvador Castro l’aveva abbandonata all’altare: prova a mettere in guardia Francisca ma la donna non vuole sentire ragioni. In poche ore i documenti sono pronti e la Montenegro li fa vidimare da Pedro, il sindaco, intimandogli di non farne parola con nessuno. Fiato sprecato, però, perché l’uomo lo dice subito a Dolores e Hippolito. Dolores fa circolare la voce molto velocemente e così giunge anche alle orecchie di Juan che in realtà non é morto ma continua a rimanere nascosto per paura delle ritorsioni della Montenegro.

Hippolito é in crisi: i genitori hanno fatto pressione per fargli intraprendere la professione di fotografo ma a lui non piace questo lavoro. Inoltre, nonostante i suoi numerosi tentativi, Emilia non sembra degnarlo di uno sguardo, sempre più affascinata dal medico Alberto. Ci sono problemi anche per Pepa: Francisca ha scoperto della relazione nata fra la levatrice e il figlio Tristan e, pur non amando particolarmente la legittima moglie Angustias, non vuole che la sua discendenza si mischi con una popolana. Juan, saputo che Soledad sta per sposarsi, vuole assolutamente vederla per rinnovare tutto il suo amore ma la Marchesa ha organizzato un sistema di sorveglianza della figlia, affidato al suo scagnozzo Mauricio. La Montenegro é protagonista, però, dell’ennesimo colpo basso ai danni di Raimundo: dopo aver provato a mettersi in affari con il figlio Sebastian, suscitando le ire del suo più acerrimo nemico, Francisca tenta di sfidare l’uomo anche sul raccolto: sembrerebbe una banale disputa ma in realtà la perfida donna nasconde ben altro. Angustias, ossessionata dall’idea di uccidere Pepa, sta per escogitare un altro piano ma viene colpita dalle prime doglie. Soffrendo moltissimo, chiede ai domestici e ai familiari di far venire subito il medico di Puente Viejo ma l’uomo non é disponibile e controvoglia la donna accetta la proposta di Tristan di far venire subito l’odiata levatrice per aiutarla nel parto.



