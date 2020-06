Il Segreto/ Anticipazioni puntata 20 giugno 2020: Adolfo e Marta scappano insieme?

Il Segreto, anticipazioni puntata 20 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, sabato 20 giugno, Adolfo proporrà a Marta di scappare insieme. Adolfo vuole coronare il suo sogno d’amore e sa che anche la ragazza lo ama ma la maggiore delle sorelle Solozabal è molto titubante e, pur sentendosi coinvolta, non vuole dare un dispiacere alla sorella Rosa che, capendo che c’è qualcosa che non va, cercherà di velocizzare i preparativi del matrimonio. Raimundo, invece, metterà sotto pressione Isabel perché ha iniziato a capire che la marchesa gli nasconde qualcosa ed è sempre più intenzionato a ritrovare sua moglie. Carolina capirà di non riuscire a curare da sola Pablo e così, con uno stratagemma, lo porterà alla Villa e poi racconterà tutta la verità a Encarnacion per ottenere il suo aiuto.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Don Ignacio prova a far ragionare Rosa per convincerla che un matrimonio affrettato è la scelta sbagliata. Le consiglia di far trascorrere ancora un po’ di tempo prima di impegnarsi per tutta la vita con un ragazzo che conosce appena. Rosa, però, non vuole sentire ragione e la sua insistenza riesce ad abbattere anche le titubanze di Adolfo che sa benissimo che sposare la ragazza è la cosa giusta da fare ma che in cuor suo ama ancora Marta. Dopo aver saputo che Rosa andrà con Manuela a Puente Viejo per provare un abito da sposa e che Marta resterà da sola a casa, Adolfo si reca alla Villa per parlarle e le dice di amarla ancora e di essere disposto a rompere il suo fidanzamento con Rosa se lei decidesse di dargli l’opportunità di vivere il loro amore. Intanto Carolina ha un duro scontro con Encarnacion che non crede più a tutte le bugie che la ragazza le racconta per avere medicine e cibo. Carolina, però, sa che raccontare della fuga del ragazzo potrebbe causare non pochi problemi perché è un disertore e sta rischiando la vita. Così chiede alla cuoca di fidarsi di lei e di aiutarla, appena sarà il momento opportuno le racconterà quello che sta accadendo.

Matias racconta a Marcela che Alicia in realtà ha chiesto di incontrarlo per parlare della loro situazione ma che lui ha subito chiarito che non c’è nulla di cui parlare e che da quel momento in poi i loro rapporti saranno solo professionali. Marcela sembra molto contenta di questa presa di posizione del marito e se ne accorge anche Mauricio al quale la ragazza confessa che le cose fra lei e il Castañeda iniziano a prendere la giusta direzione. Il mattino successivo, subito dopo aver partecipato ad una riunione del sindacato, Matias incontra Damian e Alicia e racconta loro di aver avuto il via libera per decidere in autonomia la strategia migliore per trattare con Isabel e Maqueda. I tre, però, iniziano a litigare perché Alicia e Damian hanno intenzioni bellicose mentre Matias è propenso ad una linea più morbida. Dolores viene sopresa dai suoi familiari e dal capitano mentre mangia di nascosto durante lo sciopero della fame e viene denunciata da quest’ultimo per procurato allarme: avrà una nuova multa, sempre più salata. A La Habana sono in arrivo delle sorprese. Dopo che Isabel e Antonita stanno tramando per far spaventare sempre di più Francisca e convincerla a non uscire dal padiglione nel quale si è auto-confinata, ricevono a casa una visita inaspettata: Raimundo Ulloa è tornato a Puente Viejo e vuole incontrare la marchesa per parlarle. L’uomo riconosce subito la cameriera, con la quale aveva scambiato qualche parola il giorno che l’aveva incontrata per strada intenta a raccogliere i fiori che sua moglie tanto amava. Improvvisamente si accende una lampadina nella mente di Raimundo che inizia a sospettare qualcosa.



