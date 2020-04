Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2020: cosa nasconde la Marchesa?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 21 aprile 2020

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di oggi, martedì 21 aprile 2020, si scoprirà qualcosa di più sulla situazione sempre più in bilico di Don Ignacio. L’aria che si respira è sicuramente molto tesa ed Isabel continuerà con forza a tramare contro di lui. Novità invece in merito alla relazione tra Tomas e Marcela. Sembrerebbe infatti che il giovane sia pronto a confessare ad Adolfo di avere una relazione con la donna. Raimundo invece è ancora alla ricerca di informazioni utili per il ritrovamento di sua moglie Francisca. In questa puntata però sembra che l’attenzione rimanga focalizzata sul nuovo padrone della Casona. La situazione infatti parrebbe complicarsi e farà luce sulla rivalità tra i De Los Visos e i Solodobal. Quasi una guerra in arrivo dove Isabel mostrerà tutta la sua invidia. Anche gli altri protagonisti di questa puntata però non se la passeranno bene. A partire da Marcela e Tomas che sono ancora costretti a vivere la loro storia d’amore con estrema attenzione. Il timore più grande è certamente quello dell’accusa di adulterio che la donna potrebbe subire. Questo rischio ad ogni modo non sembrerebbe riuscire a fermare Tomas il quale confesserà a suo fratello Adolfo la sua relazione segreta.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Partiamo con Don Ignacio, Urrutia, Rosa e Marta che si ritrovano tutti presso la casa comunale per un motivo che probabilmente non è sfuggito ai più attenti. Durante la scorsa puntata infatti Solozabal ha fatto una forte dichiarazione. L’uomo, durante le vicende legate al sequestro, non ha avuto alcun timore nel dichiararsi repubblicano. Per questo motivo Solobazal verrà chiamato a rilasciare una vera e propria testimonianza a proposito di quanto accaduto. Numerosi perciò saranno i testimoni che erano presenti al momento dell’avvenimento e che dovranno lasciare le loro dichiarazioni. Si potrà vedere però anche il lato più amorevole dell’uomo. Infatti il ritorno a casa di Rosa e Marta, accolte con gioia dall’amorevole padre, ricorderà e risanerà le preoccupazioni e la disperazione dell’uomo mentre le loro figliole erano vittime del sequestro.

Dietro a questo nuovo intrigo di natura politica e giudiziaria vi è naturalmente la marchesa Isabel. E’ proprio lei infatti a continuare a fare pressioni al figlio Adolfo prima che egli si rechi in comune per la testimonianza. Lo scopo della donna è quello di far sì che il giovane denunci Ignacio per le dichiarazioni politiche avvenute in stazione. Pare dunque che quella del rapimento sia una faccenda destinata a creare non pochi problemi e retroscena, da più punti di vista. Don Ignacio però risulta anche essere un importante testimone del sequestro. Si vedrà dunque l’uomo presentarsi dinnanzi ad una commissione di giudizio in ogni caso e verrà naturalmente accompagnato da Rosa e Marta, vittime dell’accaduto. Sarà questa la scena chiave dove Don Ignacio si incontrerà anche con Adolfo, il quale ricoprirà anche il ruolo dell’eroico salvatore delle ragazze. Ciò che Don Ignacio non immagina è che però dietro questo incontro potrebbe celarsi il reale rischio di incorrere in gravi ripercussioni. Le volontà del giovane rimangono però ancora poco chiare ed è per questo che il clima diventerà sempre più misterioso.



