Il Segreto/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Mauricio contro la Marchesa?

Il Segreto, anticipazioni puntata 22 aprile

Il Segreto torna con una nuova puntata oggi, mercoledì 22 aprile 2020, e assisteremo alla presa di posizione di Mauricio. Il sindaco di Puente Viejo infatti non farà affatto mistero di sospettare di Isabel. L’ex fidato servitore di Donna Francisca infatti pensa che la nuova arrivata abbia validi motivi per tramare contro Don Ignacio, che invece nel frattempo ha deciso di rivelare tutta la verità. Il nuovo proprietario de La Casona si rivela infatti un uomo molto coraggioso, e nonostante sappia di rischiare molto non è disposto a ritrattare la sua versione dei fatti. Recatosi dalla commissione giudiziaria accompagnato dal Capitano Hertas, racconta esattamente come si sono svolti i fatti in occasione del rapimento alla stazione. La nuova padrona de La Habana ha strani comportamenti che sicuramente nascono dall’invidia per Don Ignacio Solozobal, ma che non mancheranno di attirare su di se l’attenzione del sindaco di Puente Viejo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Abbiamo potuto notare come la situazione di Don Ignacio, che sembra farsi ogni giorno più precaria, dia modo ad Isabel di mettere a segno nuovi colpi contro di lui. Inevitabilmente l’aria che si respira a Puente Viejo, risulta essere sempre più tesa. Buone notizie invece arrivano per la relazione tra Marcela e Tomas. L’uomo sembra finalmente convinto a confessare ad Adolfo di avere una relazione con lei. Purtroppo la situazione di Marcela, che ancora risulta sposata con Matias, obbliga i due a vivere in segreto la loro relazione per evitare che lei finisca con un’accusa di adulterio. Mentre le cose sembrano volgere al meglio per la coppia, Raimundo vaga per le strade del paese alla ricerca di informazioni che possano svelargli dove sia finita sua moglie Francisca. Alcuni giorni fa infatti lo abbiamo visto fare ritorno a Puente Viejo da solo.

Ma nella puntata di oggi sembra che i riflettori siano puntati principalmente sulle due famiglie rivali, ovvero i De Los Visos ed i Solodobal. Quella che sembra prospettarsi al’orizzonte è una guerra che potrebbe creare scenari inaspettati. Isabel sicuramente non sarà disposta a cedere senza mostrare la sua vera faccia invidiosa. Don Ignacio intanto viene convocato dalla commissione giudiziaria, per dare una nuova testimonianza sui fatti accaduti alla stazione. Se le autorità sospettano che sia un repubblicano sovversivo, Rosa, Carolina e Marta lo esortano a lasciare da parte i suoi ideali per non correre il rischio di essere arrestato. A rendere ancora più precaria la situazione di Don Ignacio è una denuncia fatta da Cosme dietro invito di Isabel. Per sapere come si evolveranno le varie trame non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata, in onda come sempre domani alle ore 16,35 sugli schermi di Canale 5.



