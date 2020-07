Il Segreto/ Anticipazioni puntata 22 luglio 2020: cosa faranno i Castaneda?

Il Segreto, anticipazioni puntata 22 luglio 2020

Le anticipazioni dell’episodio de Il Segreto di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, riportano sul piano segreto di Alfonso, Ramiro e Juan che a quanto pare si sta facendo più complicato del previsto. Dopo che i fratelli hanno dissotterrato il cadavere seppellito nel terreno di Tristan, Alfonso e Ramiro cercano di convince Juan di rompere tutti i rapporti con Soledad. Angustias nel frattempo è ferma sulla decisione di scoprire quanto possibile sul passato di Pepa e per questo le ruberà il nastro dei capelli. Cosa dovrà mai fare la moglie di Tristan con questo nastro? Intanto il povero Raimundo sembra non trovare un attimo di pace. Dopo le preoccupazioni che riguardano sua figlia, nell’episodio in onda il 22 luglio 2020, Melquiades confiderà all’uomo di essere ricercato. Don Anselmo in tutto questo non sarà d’aiuto e a quanto pare infatti potrebbe essere intenzionato a denunciare l’uomo alla Guardia civile. Secondo gli spoiler però in questa puntata ci sarà un romantico finale molto atteso. Tristan e Pepa pare che riusciranno a trovare un piccolo momento per stare insieme e da soli. Un momento magico in cui l’uomo la descriverà come “la donna più bella” e coglierà perciò l’occasione per fare alla levatrice uno splendido dono.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Andiamo però a vedere per Il Segreto cosa è accaduto nelle ultime puntate. Un mistero vede come protagonista Pepa. A vestire i panni dell’investigatrice questa volta è Angustias. Come sappiamo dalle ultime puntate le vicende che animano Puent Vuejo sono focalizzate soprattutto sulla povera Soledad. La terrible matrona Francisca infatti ha punito severamente sua figlia dopo aver scoperto nella sua camera da letto un dipinto che ritrae la giovane completamente senza veli. Un dipinto realizzato da Juan il quale attualmente deve risolvere un grave problema e questa circostanza lo allontana ulteriormente dall’amata. Soledad è perciò completamente segregata ed isolata e non ha il permesso di vedere nessuno. Solo Pepa può andare a trovarla al fine di prendersi cura di lei. Naturalmente la giovane levatrice rimane scossa nel vederla così segnata dall’evento e soprattutto si preoccupa delle sue condizioni sia fisiche che mentali. Per questo motivo Pepa vuole raccontare tutto a Tristan affinché sua madre cambi idea in merito alla segregazione.

Sappiamo che il Castro è molto sensibile alle richieste della giovane levatrice, ma sa allo stesso tempo sa anche che non può interferire con le decisioni della madre. Nel frattempo Raimundo si concede un attimo di spensieratezza dopo le numerose disavventure. A sollevare l’umore dell’uomo è un amico che gli fa visita e con cui insieme passa dei momenti di svago ricordando i tempi della giovinezza. A riportare l’uomo però nella via dei pensieri e delle preoccupazioni è Don Anselmo che interrompe questo momento gioviale per un valido motivo. Infatti l’uomo vuole avvisare Raimundo che Pardo si mostra piuttosto strano nei confronti di Emilia ed è perciò il caso di investigare su ciò che sta accadendo. Nel frattempo Angustias ha ripreso tutte le forze necessarie vuole quindi rivestire il ruolo di organizzatrice in virtù della festa patronale, ormai alle porte. Mette perciò così a disposizione la Casona e offre un buffet per beneficenza. Proprio in questo contesto Angustias avrà modo di confrontarsi con Don Anselmo.Angustias non perderà tempo per confidare all’uomo tutti i suoi più profondi sospetti nei confronti di Pepa.



