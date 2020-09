Il Segreto/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Matias e una strana scoperta

Il Segreto, anticipazioni puntata 22 settembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 22 settembre, Matias viene a sapere per caso che i vertici del sindacato sono caduti in un rastrellamento e sono stati tutti arrestati. Poi comunica la notizia ad Alicia e Damian al fine di avvisarli di mantenere un basso profilo e ne approfitta pure per dire a all’amico di Cosme che entrerà a far parte del consiglio comunale. L’operaio della fabbrica, però, non prende bene la notizia perché pensa che l’uomo lo faccia spinto solo dai propri interessi e che si stia disinteressando delle sorti dei compagni in difficoltà. Anche Iñigo ha deciso di accettare l’incarico proposto da Mauricio, quindi loro due e Marta lavoreranno a stretto contatto. Don Filiberto è molto sospettoso nei confronti di Antonita che lo ha interpellato per chiedere informazioni sulle cure da somministrare ad un ospite misterioso. Per questo motivo decide di presentarsi all’improvviso a La Habana così da coglierla sul fatto. La domestica è molto preoccupata perché non sa più cosa fare con la Montenegro visto che sembra che stia talmente male da non superare la notte: non sapendo più cosa fare decide di chiedere l’aiuto di Tomas.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Pablo torna alla Villa perché è convinto che due uomini lo stiano seguendo e che lo vogliano uccidere. Marte a Ignacio lo accolgono in casa e la gioia di Carolina è palpabile quando lo vede finalmente di nuovo a casa. Il Solozabal è combattuto fra la preoccupazione e l’amore che prova verso il ragazzo e il terribile segreto che custodisce, quindi non sa cosa fare. Il capitano Huertas gli consiglia di tenerlo nascosto fino a quando le acque non si calmeranno. Maqueda va in municipio perché deve dare una risposta al sindaco circa la proposta di entrare a far parte del consiglio comunale. Chiede però a Mauricio più tempo per decidere perché teme che Isabel possa non essere d’accordo. Adolfo passa alla Villa per salutare Rosa prima di andare al lavoro e la ragazza gli racconta del ritorno di Pablo. Adolfo ne approfitta per sfogarsi e raccontare dei problemi che sta avendo sul lavoro. Marta riceve la visita di Mauricio per informarla che ha le medicine da dare ad uno dei bambini malati, la ragazza indaga meglio e scopre che il sindaco si è fatto personalmente carico delle spese, usando dei fondi propri.

Antonita pensa che Francisca stia male ma non può chiedere l’aiuto di un medico. Per cui va all’emporio e racconta a Dolores di avere gli stessi sintomi che ha la Montenegro, così da avere qualche suggerimento per curare la Montenegro. La Miranar, però, la fa spaventare ancora di più e per questo motivo la domestica si convince di dover chiamare un medico per far visitare l’ospite del padiglione. Marta racconta a Manuela di aver bisogno di impegnarsi nel lavoro per dimenticare Adolfo. Collaborare con il sindaco per aiutare i poveri l’ha aiutata a capire che è una privilegiata e per questo vuole impegnarsi per aiutare gli altri. Inoltre dice alla tata che il suo amore per il fidanzato della sorella non accenna a diminuire e che teme che, essendo costretta a trascorrere sempre più tempo insieme a lui, non riuscirà a nascondere troppo a lungo l’amore impossibile per il suo futuro cognato. Carolina vuole convincere le sue sorelle a fare insieme pressione sul padre per tenere Pablo alla Villa. Poi, con l’aiuto di Marta, la ragazza prova a convincere il Solozabal ad acconsentire a farlo restare in casa ma il padre non sembra convinto di questa soluzione. Adolfo ha uno scontro con Urrutia perché il ragazzo sta entrando troppo nello specifico del funzionamento dei macchinari.



