Il Segreto/ Anticipazioni puntata 23 aprile: riecco Donna Francisca!

Il Segreto, anticipazioni puntata 23 aprile 2020

Il Segreto torna con una nuova puntata oggi, 23 aprile 2020. Stando alle notizie che giungono dalla penisola iberica l’arrivo dell’ospite misterioso a casa di Isabel desterà non poco stupore tra tutti gli appassionati della soap. Si tratta infatti di un volto assai noto, che è stato protagonista della soap fino alla passata serie. Donna Francisca ritorna a Puente Viejo con lo scopo di riprendersi quello che ha dovuto lasciare in fretta scappando subito dopo che il Mesia aveva incendiato il paese. Quali altre sorprese ci attendono? La guerra di potere innescata in questa nuova serie tra Isabel e Don Ignacio rischia di diventare un duello a tre, con la ex matrona che ha fatto il suo ritorno sulla scena. In una confessione tra sorelle Rosa rivelerà a Marta il nome dell’uomo che l’ha fatta innamorare, ma il rapporto tra i due sarà tutt’altro che una normale vita di coppia. Per sapere quali altre novità ci riserva nell’ultima serie la soap spagnola tanto amata, non ci rimane che attendere ancora qualche giorno.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Abbiamo potuto assistere al tentativo di Isabel di incastrare Ignacio. La donna ha già mostrato in passato di essere invidiosa della posizione occupata da Don Ignacio ed è per questo che lo spinge a dichiarare pubblicamente di essere un repubblicano. Convocato dalle autorità per testimoniare su quanto avvenuto alla stazione, Don Ignacio si presenterà insieme al Capitano Huertas ben determinato a non nascondere la sua ideologia. Il fatto che Isabel sembra tramare qualcosa contro Don Ignacio non sfugge agli occhi attenti i Mauricio, Sindaco di Puente Viejo.

Un’altra cosa che non passa affatto inosservata è l’innamoramento di Rosa. Carolina e Marta si sono accorte che qualcuno ha fatto breccia nel cuore della sorella ed insistono per conoscere l’identità dell’uomo. La squadra di football ha infine trovato uno sponsor: si tratta di Dolores che finanzia la società sportiva in seguito ad uno stratagemma organizzato da Tiburcio. Isabel sembra intenta a preparare il padiglione della tenuta in vista di un ospite misterioso, anche se sembra non voler rivelare a nessuno di chi si tratti. Il ruolo in precedenza occupato da Tomas viene adesso assunto da Adolfo. Come se la caverà Tomas nella gestione della miniera? Gli spoiler ci anticipano che il suo operato sarà sottoposto a molti controlli e che questo potrebbe finire per farlo innervosire e rovinare i usoi rapporti con Ramon. Per saperne di più però dovremmo attendere ancora qualche ora. Il Segreto tornerà come sempre sugli schermi di Canale 5 domani, alle ore 16,10.



