Il Segreto/ Anticipazioni puntata 23 gennaio: Maria si fermerà prima di…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO:

Nella prossima puntata del 23 Gennaio de Il Segreto, si vedrà che il dottor Zabaleta parlerà con Matias, per spingere il ragazzo ad incontrare Maria, al fine di portare la donna a non sforzarsi troppo nella sua riabilitazione. Il giovane andrà in casa della Castaneda e le dirà di nuovo che lei deve smetterla di affaticarsi, in quanto in questo modo potrà rischiare di aggravare la sua paralisi, facendola diventare permanente. Maria comunicherà allora a Matias di non essere disposta a seguire i suoi consigli. A quel punto, il giovane deciderà di andare a trovare il nonno della ragazza, per informarlo sulle ultime novità relative alla riabilitazione della nipote.

Successivamente Raimundo farà visita a Maria e proverà a sua volta a spingerla a non esagerare con gli esercizi. Nonostante le parole dell’Ulloa, Maria dimostrerà di avere dentro di sé ancora parecchio risentimento nei confronti del nonno. Consuelo e Marcela diranno ad Elsa e a Isaac di non andare all’appuntamento con Alvaro, ma i due coniugi non si faranno convincere.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto si è visto che il sottosegretario Garcia Morales sta facendo costruire a Puente Viejo un’imponente diga, nonostante il rischio che questo serbatoio d’acqua possa distruggere per sempre il paese. Gli abitanti del borgo hanno capito di avere un mese di tempo per impedire che quest’opera venga realizzata, e stanno organizzando parecchie riunioni per trovare una soluzione adeguata a questo enorme problema. Carmelo e Severo hanno iniziato a pensare che il sottosegretario sia stato spinto a pensare di costruire questo bacino idrico da qualche essere malvagio, che ce l’ha a morte con tutto il paese e i suoi abitanti. Anche Donna Francisca ha tentato di salvare il suo borgo, provando a corrompere Garcia Morales, ma tutti i suoi tentativi sono stati vani. La donna, inoltre, è molto arrabbiata con Raimundo, in quanto crede che l’Ulloa non stia facendo abbastanza per salvare Puente Viejo. Fernando ha fatto credere a Maria che lei non potrà assolutamente più tornare a camminare. La ragazza non conosce ancora la verità e si sta sottoponendo ad un duro, quanto inutile, processo di riabilitazione. Elsa e Isaac, dopo le loro nozze, sono davvero molto felici. Ad un certo punto, il falegname decide di accompagnare la sua donna ad incontrarsi con Alvaro, in quanto la ragazza e il medico hanno bisogno di chiarire alcune loro questioni passate. Prudencio è ancora sconvolto dalle parole della Montenegro, che ha descritto Lola come una donna pericolosa. Il giovane allora decide di andare a parlare con la sorella della sua ex fidanzata, che conosce sicuramente la ragazza meglio di chiunque altro. Dopo aver conversato con Ana, il locandiere viene a sapere che Lola si è comportata sempre molto bene con la sorella. A quel punto, Prudencio capisce che la giovane è veramente una brava ragazza e che Francisca ha mentito sul conto della sua amata, solo per allontanare la coppia. Il ragazzo ha deciso dunque di perdonare Lola e vuole incontrarla al più presto. Irene e Raimundo si alleano ancora una volta. I due vogliono che venga organizzata una raccolta firme per impedire la costruzione del bacino idrico a Puente Viejo. Dopo essere venuta a conoscenza delle intenzioni dell’Ulloa e della moglie di Severo, la Montenegro è convinta però che il loro piano non funzionerà.

