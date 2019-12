Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Raimundo pronto ad incastrare Fernando

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 DICEMBRE

Nella settimana di Natale continua l’appuntamento con il Segreto, nel giorno dell’antivigilia va in onda un nuovo episodio delle avventure dei protagonisti della bella Puente Viejo. A seguire un breve riepilogo di quanto trasmesso fino ad oggi, un sunto della puntata del 23 dicembre e qualche piccola anticipazione della puntata della vigilia di oggi in cui la soap spagnola non si ferma. La puntata si apre con la decisione di Raimundo ed Irene di non far venire a conoscenza nessuno dei loro incontri, hanno deciso di continuare le loro indagini per incastrare Fernando. Proprio all’Havana il Mesia tiene Maria confinata tra le mura della sua stessa casa costretta ad esercizi dolorosi e sottoposto alle grinfie dell’infermiera Doris. Tra il Mesia e la crudele infermiere vi è un patto segreto? Ebbene si e nelle prossime puntate si scoprirà il loro accordo.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

A Puente Viejo e ne Il Segreto, la tregua sembra non arrivare mai, la strage in cui è stata coinvolta la bella Maria Elena e il seguente incidente in cui è morta la moglie del sindaco Adela, hanno creato una forte tensione tra i cari delle vittime. Anche la coppia Isaac e Elsa vive attimi di terrore, la guardia civile non è riuscita a catturare Antolina, la quale trama vendetta nei confronti della giovane coppia. Lola e Prudencio non riescono a chiarirsi, il loro amore sarà finito? Maria affronta momenti di scontro con la sua infermiera Dori. Gli unici fuori da funesti accadimenti risultano essere i Miraniar, Onesimo continua la sua attività di psicoanalisi e Dolores è innamorata follemente della sua nipotina. L’ultimo episodio andato in onda della soap opera spagnola il Segreto si era chiuso con un colpo di scena Isaac era a conoscenza del nascondiglio di Antolina, la donna chiedeva il suo aiuto economico per lasciare il paese, Isaac aveva confessato ciò a Matias. Lola cerca di riconquistare l’amore di Prudencio e fa una scelta coraggiosa contrastare Donna Francisca e rilevare al suo innamorato Prudencio il piano della Montenegro di vederlo in rovina.

Maria continua a soffrire la cattiveria e l’intrasingenza di Dori, mentre la sua madrina desidera riaverla con sè. Raimundo sta organizzando un pian per inchiodare Fernando.

