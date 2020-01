Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Maria e Prudencio protagonisti per…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata di oggi de Il Segreto assisteremo alla lotta di Raimundo per salvare Puente Viejo dall’inondazione. Il marito di Francisca arriverà a mettere in pericolo la sua stessa vita per salvare tutto il paese. Anche la matrona sarà al fianco del marito, consapevole che la costruzione della nuova diga finirebbe per cancellare Puente Viejo dalle cartine geografiche e per mettere in pericolo la vita di tutti i suoi abitanti. Intanto però Maria sarà davvero in pericolo di vita. Il timore che gli sforzi eccessivi a cui si sottopone nelle sue precarie condizioni di salute possano davvero condurla al collasso si fanno sempre più certezza. Per sapere quale esito avranno le terapie di Dori Vilches sulla Castaneda e quale sarà il destino di Puente Viejo non ci rimane che attendere una nuova puntata de Il Segreto, che andrà in onda come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri de Il Segreto abbiamo assistito alla decisione di Elsa di rivedere una vecchia conoscenza. La Laguna ha infatti accettato di incontrare il suo ex fidanzato Alvaro a Madrid. Dopo essere felicemente convolata a nozze con Isaac infatti la donna riceve una lettera dall’ex fidanzato che l’aveva abbandonata sull’altare ed era fuggito con tutti i suoi risparmi. Nonostante anche Marcela e Matias consiglino alla Laguna di lasciar perdere ed ignorare la lettera ricevuta, lei vuole invece capire cosa si nasconda dietro quella lettera e decide di partire per Madrid. Cosa avrà mai da dirle l’uomo che si è dileguato tanto tempo fa con tutti i suoi soldi? Avranno ragione Marcela e Matias a suggerirle di non andare all’appuntamento? Maria intanto è impegnata ad eseguire gli esercizi massacranti impostigli da Dori Vilches. La Castaneda infatti sempre più determinata a rimettersi in piedi, far tornare i suoi figli dal collegio ed essere per loro una madre normale. Tutti i suoi sforzi però sembrano vani e, nonostante si impegni al massimo, i risultati sperati sembrano non arrivare. Il dottor Zabaleta appare molto preoccupato per la situazione venutasi a creare e teme che quell’eccesso di sforzi possa nuocere a Maria anziché farle trovare giovamento. Per questo decide di parlarne con Matias, sperando che l’uomo possa convincere sua sorella a rallentare un po’. Per sapere però se il colloquio tra i due potrà dare gli esiti sperati bisognerà attendere ancora qualche ora. Il Segreto torna infatti domani, come sempre su Canale 5.

