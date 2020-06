Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 giugno 2020: Tristan rischi la vita e Pepa…

Il Segreto, anticipazioni puntata 24 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto in onda oggi, 24 giugno 2020, rivedremo i primi incontri tra Pepa e Tristan. Le cose per Pepa si complicheranno immediatamente, proprio dopo il suo arrivo in città. Infatti Tristan si ammala in modo repentino. Le sue condizioni sono difficili da interpretare, ciò che si sa è che peggiorano di ora in ora. All’inizio il medico, don Julian, vuole però tranquillizzare Francisca. Infatti egli ipotizza che si possa trattare di un malore passeggero. In realtà la situazione degenera e si fa inspiegabilmente grave. Francisca viene avvisata e le viene consigliato di aspettarsi il peggio. Proprio alla luce di queste circostanze viene chiamato un sacerdote. Il motivo è quello di far eseguire l’estrema unzione. L’aria è tesa ed il clima si fa sempre più drammatico. Pepa però decide di dare il suo aiuto. La ragazza vuole forse tentare di salvare la vita a Tristan? Di certo non fa parte del suo carattere arrendersi e perciò si mette all’opera. La sua idea è quella di preparare un infuso che possa aiutare Tristan ad affrontare i forti dolori. Effettivamente potrebbe sembrare la soluzione per far affrontare al giovane queste ore di sofferenza. Purtroppo però Pepa viene sorpresa da Angustias proprio mentre tenta di somministrarglielo e viene dunque fermata.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Si potrà dunque rivedere la prima apparizione di personaggi come Pepa, Tristan e naturalmente della padrona di casa Francisca. In questo episodio in particolare ci sarà l’arrivo di Pepa a Puente Viejo e soprattutto ci sarà la presentazione di Francisca Montenegro. Si torna dunque al momento in cui avviene il rapimento del piccolo Martin. Pepa è costretta a trasferirsi in paese dove viene assunta come levatrice da Francisca. Il suo compito sarà aiutare le partorienti della tenuta. Anche la nuora di Francisca inoltre è in dolce attesa e assisterà perciò anche lei. Cio che farà più battere i cuori in questa puntata sarà però l’incontro di Pepa con Tristan. Tristan è il figlio di Francisca, nonchè marito di Angustias.

Pepa arriva a Puente Viejo ignara di chi sia o non sia parte della famiglia che andrà a servire. La giovane donna è come sappiamo reduce di disavventure amorose che le sono costate caro e che le hanno segnato la vita. Il suo piccolo Martin infatti le è stato sottratto con violenza e Carlos, con cui aveva iniziato una relazione segreta, si è mostrato crudele ed insensibile. Per questi motivi nel cuore di Pepa non c’è posto per l’amore. Tutto ciò che si è portata con sè Pepa è dunque un brutto passato e tanta diffidenza nei confronti degli uomini. Tutto ciò però sembra svanire nel momento in cui incontra il giovane Tristan, un bel militare che subito si approccia alla ragazza, rapito dal suo fascino e dalla sua bellezza. Pepa si lascia conquistare dal giovane e passa insieme a lui una appassionata notte in sua compagnia. La mattina seguente però Pepa non si lascia condizionare troppo da quello che è successo e lascia il giovane mostrando gli il cuore di pietra che inevitabilmente il passato le ha scolpito. La gran sorpresa avverrà da li a poco. Pepa scoprirà che Tristan è il figlio di Francisca e quindi un uomo sposato che da lì a poco diventerà papà. L’ennesima delusione per Pepa che si appresta quindi ad un futuro altrettanto difficile.



