Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Fernando pronto a fare del male a tutti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 MARZO

Abbiamo lasciato i cittadini di Puente Viejo in una situazione più che drammatica ma nelle prossime puntate de Il Segreto molte verità verranno a galla. Maria infatti ha intuito che Fernando è ancora vivo dopo aver scoperto che i figli Beltran e Esperanza sono stati prelevati dal collegio di Avila. Mesia infatti si trova nei boschi ed ha intenzione di fare del male a Marcela e Matias, che ha attirato con l’inganno, e intende strappare dalle loro braccia anche la piccola Camelia. Lo abbiamo lasciato durante un duro confronto su Paco, intervenuto per salvare i ragazzi e impedirgli di rapire la bambina. Fernando però è deciso a farsi valere e darà vita ad uno scontro fisico in cui sarà Paco ad avere la peggio. Dopo la morte di Meliton, Puente Viejo si dovrà quindi preparare ad un nuovo lutto. L’omicidio di Paco tra l’altro non farà che aumentare la preoccupazione di Maria: era certa che non avrebbe fatto del male ai suoi bambini, ma la morte di Paco potrebbe cambiare tutto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Lola e Prudencio discutono sul da farsi: la ragazza teme che non riusciranno a sfuggire al loro aguzzino e si chiede come potranno sopravvivere. Prudencio però è sicuro che finchè riuscirà a raggirare don Pablo, non avranno nulla di cui temere. Dopo tutto sono sposati ed è certo che avranno un futuro radioso. Intanto, Maria saluta la famiglia in previsione della sua partenza per il collegio. Sta per rivedere i figli dopo tanto tempo ed è felice di fare continui progressi con le gambe. Matias ne approfitta per rivelare le sue volontà alla moglie e alla sorella: vuole lottare fino alla fine e rimanere a Puente Viejo. Anche se Maria gli fa presente che le terre sono ormai inutilizzabili, Matias ribadisce di voler lottare per una questione di principio e di essere sicuro che il suo futuro sia ancora nel paesino. Carmelo e Irene invece ringraziano il medico per il contributo dato alla guarigione dei cittadini: senza Zabaleta, molti avrebbero perso la vita. Una volta soli, Irene esita a rivelare al marito che cosa stia succedendo a Severo. Il Sindaco però ha notato la sua espressione quando Zabaleta le ha chiesto sue notizie e alla fine la donna cede: Santacruz è partito per la montagna con Mauricio, alla ricerca di prove sulla morte di Meliton.

In canonica, Marina riferisce a Berengario che Esther ha telefonato a qualcuno poco prima che Meliton morisse. L’unica speranza è che Consuelo riveli il numero di telefono con cui la figlia si è messa in contatto: Marina teme che si sia cacciata nei guai e vorrebbe che il prete chiedesse alla centralinista di aiutarli. Più tardi, Gracia rivela a Irene di aver ricevuto una proposta per diventare ballerina e si chiede se riuscirà a dividersi fra lavoro e famiglia. Alla locanda, Consuelo parla con Marina delle sue preoccupazioni riguardo alla misteriosa uscita di Marcela e Matias. Berengario invece parla con la centralinista e ottiene le informazioni su Esther. Nel frattempo, Lola e Prudencio discutono degli ordini di vino. La prima crede che sia inutile richiedere un quantitativo di bottiglie, mentre il marito le rivela di aver già richiesto il vino necessario per qualsiasi richiesta. Poco dopo, Onesimo affronta Prudencio per via di un regolamento di conti ai danni di un cittadino, per via del prestito che gli è stato concesso. Mentre Marina scopre che il numero di telefono chiamato da Esther corrisponde a quello di Samuel, Maria ritorna alla villa con una brutta notizia. Ha scoperto infatti che Fernando li ha portati via dal collegio diverso tempo prima: vuol dire che è ancora vivo. La figlioccia di Francisca però è sicura che non farà del male ai suoi bambini e che li abbia rapiti per riconquistarla. Maria intende quindi attendere un suo contatto e raccomanda a Raimundo di essere discreto su quanto sta accadendo. Nei boschi, Fernando ha già catturato Matias e Marcela ma viene interrotto dall’arrivo di Paco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA