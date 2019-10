IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: Elsa maltrattata in prigione!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 OTTOBRE

Nella prossima puntata de Il segreto le cose si mettono male per Elsa, infatti in cella incontrerà Rufina, che cercherà di distruggerla psicologicamente e portandola allo sfinimento, mentre Isaac torna a vivere a casa della sua moglie legale, per cercare di convincerla di ritirare la denuncia. Riusciranno a farla uscire dalla prigione? Le cose non andranno meglio alla villa dove Francisca ha accolto, non proprio felicissima, Fernando Mesia e la sua neo fidanzata anche se in molti (compresa la matrona) si aspettano un colpo di scena. Cosa nascondono i due e dove ha trovato questa giovane ragazza Fernando Mesia dopo essere sparito dalla villa? I dubbi rimangono ma queste ultime puntate della settimana potrebbero cambiare tutto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Il segreto, in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Prudencio è molto preoccupato per la visita dell’usuraio avvenuta il giorno prima e si reca da Marchena per chiedere consiglio. Severo Santacruz, intanto, comincia a sospettare di un complotto contro di lui da parte di Donna Francisca, pensando che abbia abbassato il prezzo del riso volontariamente per far fallire la sua impresa, generando anche dei battibecchi anche con il suo amico Carmelo, che invece crede che l’abbassamento del prezzo del riso sia casuale. Intanto Isaac e Matias si incontrano con un avvocato per aiutare Elsa. Purtroppo l’avvocato comunica a Isaac di non poter fare molto: la legge è dalla parte di Antolina, dato che è ancora legalmente la moglie di Isaac. Francisca Montenegro non crede al cambiamento repentino di Fernando, e lo convoca nel suo studio per chiarire la situazione. La signora Montenegro sospetta che Fernando sia tornato per riconquistare la sua figlioccia Maria, dato che il suo ritorno in paese coincide con la presunta fuga di Roberto. Ma Fernando smentisce tutto: Maria Elena è la donna della sua vita e lui è tornato per mostrare il suo cambiamento. Anche Maria Raimundo nutrono dei dubbi su Mesia. Isaac, dopo aver parlato con Consuelo, decide di cercare di fare ritirare la denuncia ad Antolina, e va a trovare Elsa in carcere per comunicarle il suo piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA