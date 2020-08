Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 agosto 2020: Soledad chiede aiuto (Replica)

Il Segreto, anticipazioni puntata 25 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 25 agosto, Soledad chiede l’aiuto di Mariana e Rosario per incontrare Juan e spiegargli l’accaduto. Il ragazzo, però, non sa se vuole incontrarla o meno perché è molto ferito per il suo tradimento. Anche Pepa è disperata, non solo perché è stata accusata ingiustamente di omicidio ma soprattutto perché Tristan non sembra credere alla sua innocenza. Intanto proprio il Montenegro ha l’intuizione di parlare con Martin per scoprire che cosa il bambino sappia ed è proprio lui che rivela a tutti il nome dell’assassina. Quando Pepa viene a sapere chi ha ucciso il neonato e che a rivelare tutto è stato Martin, inizia a pensare con orrore di aver rivelato ad Angustias che il bambino non è suo figlio, mettendo il piccolo in enorme pericolo. Hippolito viene ricattato per quello che è successo sulle rive del fiume con la bella e procace sconosciuta.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Angustias va a trovare Pepa in carcere per dirle che ormai la sua vita è finita. La levatrice, però, riesce a spiazzarla dicendole che Martin è suo figlio ma ottiene solo più astio da parte della donna, decisa a non consentirle di portarle via il marito e il figlio. Juan racconta alla madre e al figlio che il Marchese sta mentendo dicendogli che lui e Soledad sono stati a letto insieme. Mariana, però, confessa al fratello che è stata lei stessa a sorprenderli il mattino dopo e, insieme a Rosario, invitano il ragazzo ad andare avanti con la sua vita, dimenticando la Montenegro. Angustias racconta a Tristan di essere sicura che è stata Pepa ad uccidere il bambino e chiede al marito di prometterle che la levatrice sarà giustiziata. Tristan è titubante e risponde che deve essere la legge a fare il suo corso ma Angustias è irremovibile: vuole che il marito utilizzi le sue conoscenze e quando lui rifiuta, interviene Francisca e promette che farà di tutto per far sì che Pepa venga giustiziata. Intanto Sebastian è preoccupato per la brutta figura che ha fatto agli occhi di Donna Francisca, non essendo riuscito a spuntare un prezzo conveniente per i raccolti dei contadini di Puente Viejo. Uno di questi, però, racconta all’Ulloa dei soprusi della Montenegro, invitandolo a non fidarsi di lei.

Soledad va a parlare con Rosario perché vuole scusarsi per essere stata scostante ma soprattutto vuole capire se Juan ha saputo qualcosa circa la sua notte con il Marchese. La domestica, però, è molto dura perché non vuole che la ragazza spezzi ulteriormente il cuore del figlio e le chiede di lasciarlo in pace, soprattutto ora che anche il giovane Castañeda ha saputo del tradimento della sua amata. Pepa riceve la visita di Don Anselmo e prova a convincerlo che non è stata lei ad uccidere il piccolo Tristan junior ma il parroco già crede alla sua innocenza ed è disposto ad aiutarla a cercare la verità. Mercedes sorprende Soledad in procinto di andare di nascosto da Juan per chiarire la situazione: la finta cugina si offre di accompagnarla. Tristan si confronta con il suo futuro cognato perché ha saputo che l’intenzione del Marchese, una volta che il matrimonio con Soledad sarà celebrato, è quella di trasferirsi in America. Sebastian prova a parlare con un suo amico avvocato per difendere Pepa ma viene a sapere che i giudici stanno procedendo velocemente all’istruttoria, probabilmente dietro sollecitazione di Francisca: Emilia teme che la sua amica possa essere giustiziata. Tristan dice alla madre che vuole che Pepa abbia un processo giusto ma la donna è intenzionata a far condannare la levatrice anche con l’inganno. Soledad è alla disperata ricerca di Juan ma non riesce a trovarlo in nessuno dei posti dove era solito recarsi. Francisca intima Sebastian di non provare ad aiutare Pepa.



