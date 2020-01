Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: Prudencio notizia sconvolgente

Il Segreto, anticipazioni puntata 26 gennaio 2020

Stando a quanto anticipato dagli spoiler spagnoli de Il Segreto Prudencio riceverà una notizia davvero sconvolgente. Lola sembra infatti essersi macchiata davvero di un delitto in passato e la vittima è stato proprio suo padre. Il motivo di tale gesto era dato dalla necessità di difendere sua sorella Ana, che subiva molestie dal padre. Anche Severo e Carmelo intanto nutriranno forti dubbi sulle motivazioni del sottosegretario Garcia Morales e non esitano ad allearsi con Raimundo e Francisca nella battaglia per salvare Puente Viejo. Dolores invece non mancherà di notare lo strano comportamento ed affiatamento che sembra legare Don Berengario ed Esther. Insospettita vorrà saperne di più sull’identità della misteriosa donna giunta a Puente Viejo improvvisamente. Cosa riuscirà a scoprire Dolores? E i cittadini di Puente Viejo riusciranno ad impedire l’apertura della diga? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento, che ci terrà ancora col fiato sospeso nell’appuntamento consueto pomeridiano sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

L’appuntamento di venerdì 24 gennaio con la soap spagnola Il Segreto ci ha mostrato tutti gli abitanti di Puente Viejo impegnati a manifestare il loro dissenso contro la costruzione della nuova diga. Dopo l’annuncio del sottosegretario Garcia Morales infatti, la prospettiva che il paese venga completamente cancellato dalle carte geografiche si è fatta tristemente possibile. Purtroppo Carmelo, ancora convalescente per l’incidente accadutogli con il suo acerrimo nemico Esteban Fraile, nel quale il sindaco di Belmonte ha perso la vita, non riesce ad occuparsi della difesa del suo paese come invece un buon sindaco dovrebbe fare. A tirare le fila della protesta ci pensa però Francisca, che non è affatto disposta a rischiare di perdere tutto ciò che ha costruito.

A darle mano stavolta c’è anche Raimundo, che però avverte che vi sono ragioni ben più profonde nella decisione di Morales e che forse Fernando non è così estraneo ai fatti come invece vorrebbe far credere. Intanto a casa del Mesia Maria è impegnata in esercizi e sedute sempre più impegnative, ed il timore del dottor Zabaleta che le sue condizioni ancora così precarie possano portarla ad un collasso appaiono sempre più veritiere. La Castaneda però non intende mollare. Lei è determinata a tornare presto a camminare per poter far tornare i suoi figli che si trovano in collegio ed essere per loro una madre del tutto normale. Neppure una visita di Matias, che si è recato a trovarla su suggerimento del medico, è riuscita a farla desistere. Intanto Prudencio, dopo essere riuscito a rintracciare Ana, sperava di avere dalla donna informazioni sul passato di Lola, ma la sorella sembra non fornire alcuna notizia utile, a parte il fatto che Lola ha avuto problemi con il padre in passato. Per sapere quale sarà il destino di Puente Viejo dovremmo attendere ancora un po’. Domani, sabato 25 gennaio, infatti Il Segreto non andrà in onda per far posto ad Amici ed al Grande Fratello VIP. Tornerà invece nell’appuntamento pomeridiano di domenica, come sempre su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA