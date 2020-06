Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 giugno 2020: Pepa prova a salvare Tristan

Il Segreto, anticipazioni puntata 25 giugno 2020

Nella puntata di Il Segreto in onda oggi, giovedì 25 giugno 2020, la trama riparte da una Pepa piena di speranze che tenta di salvare Tristan dalla misteriosa malattia che lo affligge. Vediamo dunque che è riuscita a somministragli solo poche gocce dell’infuso curativo, ma sappiamo anche che lo ha fatto seguendo il suo istinto e non di certo le volontà della famiglia dell’uomo. Le anticipazioni ci parlano di Pepa che viene trovata sul letto di Tristan mentre dà da bere all’uomo la tisana. La ragazza viene immediatamente allontanata e viene accusata di avere agito in modo pericoloso per la salute del giovane. Francisca è perciò su tutte le furie ed è pronta ad imputare a Pepa ogni responsabilità se il figlio dovesse morire. Pepa deve andare via di casa, ma non deve lasciare il villaggio. In questo modo vogliono avere la ragazza nei paraggi nel caso ci sia la volontà della famiglia di incolparla dell’omicidio del giovane. Pepa prima di andare via consegna a Soledad, sorella di Tristan, l’infuso e le chiede di somministrare altre gocce al fratello. Grazie a questa mossa Tristan guarisce. A Pepa va il merito della guarigione del ragazzo e viene riaccolta in casa in occasione di una festa. Tristan è preso dalla gratitudine, ma anche da un sentimento che sente crescere. Pepa però non aprirà il suo cuore così facilmente.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. L’arrivo di Pepa a Puente Viejo viene segnato subito da un evento che potrebbe portare il primo dramma nella soap. La ragazza è infatti da poco arrivata in città con un passato difficile: il rapimento di suo figlio Martin appena nato. Il piccolo è il frutto del suo amore con Carlos, il signore della casa dove prestava servizio e con il quale ha vissuto un’intensa relazione segreta. L’uomo però si è mostrato senza scrupoli quando sua moglie lo ha costretto a rapire il figlio di Pepa, nato la stessa notte del suo, che purtroppo però non è sopravvissuto al difficile parto. Pepa viene così costretta ad andarsene in modo violento e dopo sei anni la ritroviamo arrivare in una nuova città per prestare servizio come levatrice. Qui conosce un bel giovane e passa con lui una notte d’amore. Solo il giorno seguente scoprirà che il militare non è altro il figlio di Francisca, la signora della casa dove presterà servizio. Sposato, ma comunque invaghito della ragazza, Tristan si ammala e in modo repentino e rischia addirittura di perdere la vita.

L’incontro tra Tristan e Pepa segna subito l’inizio di qualcosa che sembra essere destinato a durare. Il figlio di Francisca però si ammala improvvisamente che Pepa sente si provare già qualcosa di importante. Il dottore intanto crede che non sia nulla di grave, ma le condizioni del giovane precipitano rapidamente. Tristan sembrerebbe addirittura essere sul punto di morte. Pepa si dispera perchè in cuor suo spera che tra lei e Tristan possa esserci un futuro. Pepa inoltre sa che il giovane sta per diventare padre e non sopporta l’idea di rimanere ferma davanti a questa tragedia. La ragazza tenta di fare ciò che le è possibile e prepara allora un infuso da somministrare all’ammalato al fine di rallentare i forti dolori. Non tutti sono d’accordo con la proposta di Pepa, ma la ragazza è ferma nella decisione di tentare questa strada. Si reca così nella stanza di Tristan, ma viene colta in flagrante dalla moglie la quale l’allontana dalla camera, ma solo dopo che Pepa è riuscita a far bere all’uomo qualche goccia della sua bevanda curativa.



