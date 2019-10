Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 ottobre: Elsa morirà in prigione?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 OTTOBRE

Nella prossima puntata del Il Segreto di oggi, 25 Ottobre, Elsa continuerà a vivere un inferno in carcere a causa delle vessazioni della sua compagna di cella. La giovane, però, non dirà nulla a Isaac. Intanto le condizioni della sua salute incominceranno a peggiorare, in quanto la giovane forse soffre di problemi al cuore.

Francisca intanto cercherà in tutti i modi di trovare una prova che dimostri che Maria Elena non sia poi una ragazza così perfetta. Nel frattempo Maria si legherà tanto alla nuova fidanzata di Fernando, portandola ad una delle riunioni delle donne. Durante la manifestazione, un gruppo di uomini tenterà di far saltare l’evento, allora Adela si scontrerà con questi ultimi e alla fine tutto filerà liscio. Prudencio, poi, avrà ancora dei problemi con i suoi concorrenti, ma in suo aiuto interverrà Mauricio, che lo aiuterà ad uscire da una situazione complicata. Il giovane Ortega, ad un certo punto, incontrerà Lola e capirà che la ragazza forse sta nascondendo qualcosa. Sembra, infatti, che tutta la vita della donna sia avvolta da un alone di mistero.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi della soap opera de Il Segreto, il personaggio di Antolina è tornato a Puente Viejo. La ragazza ha preso una decisione molto importante. La giovane infatti ha scelto di denunciare il suo sposo ed Elsa per aver commesso adulterio. Quest’ultima quindi è stata arrestata ed è stata condotta in prigione. Per questa ragione, Isaac sta cercando in tutti i modi di capire come poter tirare fuori la sua amata dal carcere, ma non è molto semplice riuscirci. In contemporanea, sono successi anche molti avvenimenti alla Villa. Fernando Mesia, dunque, ha fatto la sua ricomparsa ed è ritornato in compagnia di una bella giovane di nome Maria Elena. Il ragazzo ha presentato la sua nuova fiamma a Francisca e Maria. I figli di quest’ultima sono stati molto felici di rivedere Fernando e hanno allora convinto la Montenegro ad ospitare l’uomo alla Villa. Maria Elena pare essere molto innamorata e felice di stare con Mesia. I due sembrano veramente abbastanza uniti, ma è probabile che Fernando stia nuovamente tramando qualcosa contro donna Francisca. Nella puntata di ieri, Marcela è andata a trovare Antolina nella sua abitazione e trova la giovane impegnata ad eliminare dalla sua casa tutto quello che lega in qualche modo Elsa ad Isaac. Quest’ultimo, nel frattempo, comprende che l’unico modo per poter far uscire dal carcere la donna che ama sia quello di convincere Antolina a ritirare la denuncia. Severo intanto decide di andare per la sua strada, in quanto Carmelo non è convinto del coinvolgimento di Francisca nella storia del riso. L’uomo, allora, parte per Madrid, chiedendo ad Irene di non dire nulla neppure ad Adela.

Marchena, inoltre, ha capito che Francisca ha insistito tanto per il prestito, poiché avrebbe fatto crollare il prezzo del riso e si confida con Prudencio. Gracia e Hippolito poi si sono stufati dell’intromissione di Dolores nell’educazione di Belen. Elsa ad un certo punto riceve la visita di Isaac, che cerca di farle forza. Il ragazzo successivamente viene a sapere da Cifuentes che al momento non c’è nessuna possibilità che la sua amata possa lasciare il carcere. Quando infine Consuelo va a trovare Elsa, quest’ultima si sente male e sviene.

