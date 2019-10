Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Francisca e Antolina registe del male!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, 26 Ottobre, de Il Segreto si vedrà che la riunione delle donne, a cui partecipano Maria e la fidanzata di Mesia, si svolgerà nel migliore dei modi, nonostante la protesta iniziale di un gruppo di uomini. Gracia e Hipolito continueranno a non sopportare i comportamenti invadenti di Dolores. La donna infatti cercherà in tutte le maniere di intervenire nell’educazione della nipote Belen. La situazione economica di Severo sarà sempre molto critica, l’uomo infatti è nei guai a causa del drastico abbassamento del prezzo del riso. Severo sospetterà che dietro ai suoi problemi ci sarà Francisca, in quanto la Montenegro a suo dire ha comprato tantissimo riso, nascondendolo in un magazzino, per far fallire la sua azienda. In contemporanea, Antolina pagherà Rufina e le darà l’incarico di picchiare Elsa in carcere. Quest’ultima, a causa della brutale aggressione, perderà i sensi, ma sarà salvata in maniera provvidenziale dal dottor Zabaleta. Infine, Fernando Mesia capirà di amare tantissimo Maria Elena e penserà di chiedere alla ragazza di diventare sua moglie.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi de Il Segreto abbiamo visto Isaac cercare in tutti i modi di provare a far uscire Elsa dal carcere. L’uomo ha tentato di convincere Antolina a ritirare la denuncia di adulterio, ma non è riuscito nel suo intento. Il ragazzo è inoltre molto triste, in quanto ha saputo anche da Cifuentes che per il momento non può in alcun modo liberare la sua amata. Dall’altra parte la moglie di Isaac è convinta di aver ragione e continua a desiderare che Elsa rimanga in prigione. La donna ha eliminato dalla sua casa tutto ciò che legava il suo sposo alla sua amante. Elsa, intanto, sta continuando a soffrire le pene dell’inferno in carcere. La donna, con cui divide la cella, la sottopone a numerose vessazioni. Quest’ultima ha pure distrutto il materasso di Elsa, che non sa più dove dormire. Nel frattempo, Severo è sempre più convinto che a causare l’abbassamento del prezzo del riso sia stata Francisca. Quest’ultima inoltre sta tentando in tutti i modi di mettere in cattiva luce la compagna di Fernando, senza però riuscire a macchiare la reputazione di Maria Elena. Intanto le condizioni di salute di Elsa sono peggiorate. La ragazza soffre tanto non solo per le continue provocazioni della sua compagna di cella, ma anche perché sta iniziando ad accusare dei fastidi al cuore. La giovane, nel corso di una visita che Isaac le fa in prigione, non rende partecipe però in alcun modo il suo amato riguardo alle sofferenze che sta patendo. Donna Francisca sta cercando in tutti i modi una prova che possa macchiare la reputazione di Maria Elena. La Montenegro non riesce però a trovare qualcosa di interessante che possa rovinare la vita perfetta della giovane, e si convince sempre più che quest’ultima sia una brava ragazza. Maria, intanto, si è già affezionata a Maria Elena e decide di recarsi in sua compagnia ad una riunione delle donne. Prudencio, nel frattempo, tenta di violentare Julieta. La giovane, però, fugge e torna fra le braccia del suo amato Saul. I due raggiungono Puente Viejo e Francisca va a trovarli a casa di Julieta. La Montenegro tenta di convincere Saul ad andare a vivere alla Villa. Il ragazzo, però, rifiuta l’offerta ed arrabbiato manifesta tutto il suo odio per la donna, accusandola di aver provato di nascosto ad allontanarlo dalla sua amata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA