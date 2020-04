Il Segreto/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Marcela nel bel mezzo di un triangolo?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 27 aprile 2020

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, lunedì 27 aprile 2020, ci fanno intuire che una nuova coppia sta nascendo, ma per motivi non sentimentali. Si tratta di Matias e Alicia che inizieranno a collaborare per tutelare i lavoratori di Puente Viejo. Marcela comincerà inoltre a provare un forte risentimento nei confronti di Matias e contemporaneamente Tomas percepisce che forse la loro storia deve finire. Nel frattempo sembrerebbe che Don Ignacio voglia parlare a Marta che, sospettosa della mancanza di sincerità da parte del padre, si reca nella fabbrica per sapere qualcosa di più da Pablo e Urrutia. Anche se Matias sembrerebbe voler mettere in guardia Mauricio, i conti sembrano non tornare. Del resto anche Marcela è sospettosa dell’uomo che l’ha lasciata negli ultimi anni sola con la piccola Camelia. Matias, nonostante gli anni di galera, sembra ancora preso dalle sue idee rivoluzionarie e la visita a Mauricio sembrerebbe svelare la volontà dell’uomo di reperire informazioni sulla fabbrica e sulla miniera. E infatti l’ex-capomastro non mangia la foglia e comincia perciò ad avere forti dubbi nei confronti dell’uomo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Nuovi retroscena si aprono sulla faccenda che riguarda tutta la famiglia di Don Ignacio. Ciò non solo per gli intrecci che vedono l’uomo coinvolto con gli eventi della miniera e dell’inamicizia sempre meno velata con la marchesa. A turbare l’uomo è infatti ben altro ossia l’incontro annuale che si terrà nella sua fabbrica con tutta la sua famiglia. Marta tra l’altro sta già intuendo che dietro l’umore pensieroso del padre si nascondano veri e propri tormenti. Per questo motivo la giovane ragazza vuole confrontarsi sia con Pablo che con Urrutia. Lo scopo è quello di capire una volta per tutte ciò che si cela dietro il misterioso comportamento del padre. Nel frattempo si vede Matias che va a visitare Mauricio per portargli novità in merito alla fabbrica e alla miniera. Mauricio che ora svolge il ruolo di sindaco di Puente Viejo, pensa però che il ragazzo possa tramare qualcosa di strano. Del resto il Castañeda si incontrerà poco dopo con Alicia, che, come si è potuto già evincere, condivide con il ragazzo lo stesso spirito rivoluzionario.

In questa puntata si tornerà più volte su Marta che ormai non ha più pace. Infatti come se non bastasse tra i pensieri della giovane donna vi si è aggiunta anche la preoccupazione nei confronti del padre. Nell’aria del resto si respira già aria di dramma e si intuisce che nuovi guai e problemi molto seri possono coinvolgere Don Ignacio. Isabel è sempre più convinta ed accanita nel volerlo incastrare e continua ad agire nell’ombra per mettere l’uomo con le spalle al muro. Purtroppo il Solozobal si può trovare presto a dover chiedere inevitabilmente aiuto alla marchesa per proteggersi da lei stessa, ma anche da tutti coloro che ormai sono stati messi contro di lui. Il sentirsi ormai accusato pubblicamente di essere un repubblicano sovversivo è una reale e pericolosa minaccia. Don Ignacio si sente inoltre sempre più schiacciato dall’ansia di un’ulteriore tragedia che può verificarsi in occasione dell’incontro annuale di lavoro con tutti i suoi familiari. Nello specifico si tratta di una sorta di controllo che tutta la famiglia effettua per tutelare il lavoro della fabbrica. Quest’anno però sembrano presentarsi delle strane e misteriose problematiche o meglio questo è quello che ha percepito Marta.



