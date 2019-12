Il Segreto/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Antolina morirà davvero?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE

Dopo una breve pausa di due giorni per le festività natalizie, torna su Canale 5 il tanto atteso appuntamento giornaliero con il Segreto. La puntata della vigilia di Natale si era conclusa con Isaac coinvolto in una colluttazione con Antolina per riuscire a toglierle la pistola dalle mani. Ebbene, nel tentativo di disarmarla Antolina avrà la peggio perdendo l’equilibrio e cadendo in un burrone da una discreta altezza, Isaac non riesce a salvarla nonostante i suoi sforzi. Finalmente Isaac ed Elsa potranno essere liberi di vivere la loro storia d’amore? Continua l’atteggiamento ostile dell’infermiera Dori nei confronti di Maria, la quale soffrirà tantissimo per la terapia, altresì comincerà a manifestarsi l’intesa che lega l’infermiera Dori e Fernando, che tra di loro vi sia un piano segreto?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

A Puente Viejo si intrecciano drammi su drammi, in attesa che Raimundo ed Irene riescano a far luce sulle vicissitudine che hanno visto protagonista la Montenegro e riescano a dimostrare la colpevolezza di Fernando nelle nuove puntate de Il Segreto. Il Mesia continua il suo piano diabolico per distruggere la città che tanto lo stesso odia, tenendo Maria lontana dalla sua madrina. Isaac cede ad un accordo pericoloso per quanto dal suo punto di vista liberatorio, decide di incontrare Antolina per darle i soldi dalla stessa richiesti per lasciare la città, Matias decide di seguirlo per guardargli le spalle. Lola decide di aiutare Prudencio, nonostante lui si rifiuti di perdonarla, al fine che lo stesso non cada nella trappola organizzata da Donna Francisca per mandarlo in rovina. Matias aveva raccontato a Raimundo le sue perplessità sull’infermiera Dori, ritenendo che la stessa fosse troppo dura con la sorella, Raimundo decide pertanto di andare a controllare la situazione e si reca all’Habana da Maria, che nel frattempo vede in Dori un possibile nemico. Raimundo chiede spiegazioni a Fernando, ma venendo a contatto con Dori, egli stesso considererà troppo duro l’atteggiamento dell’infermiera nei confronti della nipote. Isaac e Matias giungono a luogo di incontro fissato da Antolina. Secondo i patti Isaac dovrà consegnare ad Antolina il denaro sufficiente affinché lei lasci il paese, ma la situazione non si presenta così semplice, Antolina non ha nessuna intenzione di lasciare Puente Viejo, ma va all’incontro con la pistola rubata nell’armeria del Comune alcuni giorni prima, cosa accadrà chi avrà la meglio?

