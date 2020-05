Il Segreto/ Anticipazioni puntata 27 maggio 2020: triangolo amoroso tra Marta e…

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 27 maggio 2020

Il Segreto torna con una nuova puntata oggi, 27 maggio 2020. Dopo aver visto Marta baciare Ramon, Adolfo è dilaniato dal dolore e si ubriaca fino a stare male. Vorrebbe andare alla villa per riuscire a parlare con la ragazza ma Tomas lo blocca perché non vuole che il fratello faccia una sciocchezza. Anche Marta avrà delle conseguenze dopo il bacio a Ramon. Il ragazzo, infatti, dopo il gesto della Solozabal inizia a nutrire delle aspettative dal rapporto con la cugina e Marta è costretta, quindi, a raccontargli del triangolo amoroso che si è creato fra lei, Rosa e Adolfo e del motivo che l’hanno spinta a baciarlo per allontanare per sempre Adolfo. Ramon invece di arrabbiarsi trova la cosa molto divertente e si mette a disposizione della cugina per il prossimo passo. Carolina racconterà a Rosa quello che ha scoperto su Adolfo e le confermerà che a Puente Viejo si dice che la abbia già rimpiazzata con un’altra. All’inizio Rosa non vuole credere a questa storia ma successivamente, ascoltando una conversazione fra Marta e Manuela, capisce la verità: la sorella l’ha tradita e le ha dato tanti consigli su come dimenticare Adolfo solo perché lo voleva tutto per sé.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Marta si sente molto in colpa per quanto sta facendo alle spalle di sua sorella Rosa e per questo motivo si confida con Manuela per avere un consiglio su cosa fare. La governante le dice che la cosa migliore è partire per Bilbao così da mettere quanta più distanza possibile fra di loro. Marta, però, pensa che questo non sia sufficiente ed escogita un piano. Ad un certo orario deve ricevere una telefonata da Adolfo alla quale risponderà Manuela che gli darà appuntamento per conto di Marta nel posto dove di solito si incontrano. La maggiore delle figlie di Solozabal, però, si farà trovare in compagnia di Ramon così da far credere ad Adolfo di averlo tradito: il modo migliore per raffreddare per sempre gli ardori del marchesino. Per questo motivo Marta si reca alla miniera per invitare il cugino a pranzo e poi a fare una passeggiata. Ramon precedentemente era stato con Ignacio dalla marchesa per proporle l’acquisto della miniera che la marchesa aveva prontamente rifiutato perché infastidita proprio da una battuta di Ramon sulla relazione che intercorre fra Ignacio e Isabel. Carolina non resiste a vedere la sofferenza negli occhi di Rosa e così le promette di cercare di indagare con Manuela per sapere quale segreto lei e Marta nascondano su Adolfo. Quando si trova faccia a faccia con la governante, Manuela le dice che Adolfo ha un’altra donna e per questo motivo occorre convincere Rosa a partire per Bilbao così da consentirle di dimenticarlo.

Matias e Alicia continuano la loro relazione clandestina ma hanno sempre meno pudori e rischiano di farsi scoprire in più occasioni da Dolores e dalla stessa Marcela. In realtà più volte il Castañeda aveva provato a mettere a freno i loro desideri ma Alicia era sempre stata molto brava ad abbattere tutte le barriere. Alicia, però, non si arrende e dà appuntamento a Matias nella vecchia taverna dove avvengono gli incontri segreti con i minatori. Qui, però, ha una sorpresa: Matias non è da solo ma con Cosme, il minatore, che è venuto per ragguagliarli sulla situazione della miniera. Alicia in realtà capisce che Matias ha voluto appositamente non restare da solo con lei. Il Castañeda non nega questa cosa e fa presente alla ragazza che vuole provare a rimettere in piedi il suo matrimonio, soprattutto per rendere felice Camelia. Intanto Tomas deve comunicare a sua madre che la situazione economica della miniera è pessima e che la produzione è calata visto che gli operai hanno scioperato a lungo per le condizioni di lavoro della miniera, fermando il lavoro.



