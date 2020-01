Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: Francisca salverà tutti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 GENNAIO

Nel prossimo episodio de Il Segreto si vedrà che dopo gli atteggiamenti deliranti di Dori, Maria deciderà di fare delle domande alla donna. L’infermiera però non cadrà in contraddizione, anche se il suo comportamento folle sembrerà abbastanza strano agli occhi della Castaneda. Dopo aver fatto pace con Prudencio, Lola spiegherà al fidanzato di amarlo tantissimo e di non averlo mai preso in giro. I due quindi si abbracceranno e si baceranno con passione. Maria, allora, farà credere a Fernando di voler chiudere definitivamente i rapporti con la sua famiglia, ma quella della ragazza sarà una tattica. Don Berengario non ha detto a nessuno che Esther è sua figlia, e Dolores dunque ne approfitterà per mettere in giro delle strane voci sul conto della giovane e del sacerdote. Dopo la partenza di Isaac ed Elsa per Madrid, Consuelo e Marcela pensano che i due potranno correre un grave pericolo, poiché non si fidano tanto di Alvaro. Le due donne però verranno rassicurate da una telefonata della Laguna, che sta molto bene.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, abbiamo visto che Donna Francisca non ha intenzione di difendere più sua nipote. La Montenegro, infatti, crede che sia arrivato il momento che Maria faccia le sue scelte e che impari ad affrontare le spiacevoli conseguenze delle sue decisioni sbagliate. L’Ulloa però non è d’accordo con la sua compagna. L’uomo, quindi, è molto in ansia per le condizioni di salute della Castaneda. Dall’altra parte, Francisca in questo momento desidera solamente pensare a salvare le sorti del suo paese e vuole organizzare la raccolta firme per fermare la costruzione del bacino idrico. Nel frattempo, Irene ha deciso di scrivere un articolo a sfavore dell’erezione della diga a Puente Viejo e spera che il suo gesto possa essere utile. Severo inoltre è abbastanza preoccupato per la salute di Carmelo, il sindaco infatti si è rimesso in piedi troppo presto dopo lo scontro avuto con Esteban Fraile. Anche Carmelo, però, è intenzionato a salvare Puente Viejo e ad aiutare i suoi concittadini, che potrebbero perdere da un momento all’altro tutti i loro averi! Sembra ormai evidente, infine, che dietro alla possibile distruzione del paese ci sia la mano di Fernando Mesia.

Nella puntata di questa soap del 27 Gennaio, Prudencio riesce finalmente a scoprire il segreto che nasconde Lola. La ragazza, quindi, è stata costretta in passato ad uccidere il padre, in quanto l’uomo era solito abusare sessualmente della sorella Ana. Il giovane va dunque subito a chiarire la situazione con Lola. Dopo aver parlato a lungo, i due finalmente fanno la pace e decidono di portare avanti la loro relazione amorosa. Nonostante Isaac non sia d’accordo, Elsa e suo marito alla fine decidono di partire per Madrid, per scoprire cosa Alvaro ha da comunicare alla Laguna. Francisca non vuole che Puente Viejo venga ditrutto, allora la donna si fa accompagnare da Raimundo alla Puebla per fare in modo di fermare l’inaugurazione del bacino idrico. Durante la riabilitazione a cui sottopone Maria, Dori ad un tratto sembra estraniarsi dalla realtà. L’infermiera, dunque, incomincia a pronuciare delle frasi senza senso alla Castaneda. Nel suo momentaneo delirio, la donna fa riferimento ad alcuni bambini e ad un terribile incendio. Irene e Gracia, infine, si servono anche della associazione delle donne per salvare il loro paese.



