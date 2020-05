Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 maggio 2020: tutto finito tra Marta e Adolfo?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 28 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, 28 maggio 2020, nonostante Marta faccia di tutto per far capire ad Adolfo che la loro storia è finita, la tragedia ormai è in atto. Rosa, infatti, è nascosta dietro le scale e ascoltando la conversazione capisce che la donna misteriosa di Adolfo è proprio sua sorella. Quando il marchesino va via, le due sorelle si affrontano in un doloroso confronto. Anche Encarnacion vorrà parlare con sua figlia Alicia per imporre la volontà della famiglia di tornare a Bilbao. Poiché la ragazza si dimostrerà molto ostile, la madre le getterà in faccia di sapere la verità sulla sua relazione extraconiugale con il Castañeda. Mentre Dolores proverà a corrompere sia il capitano che il sindaco per farsi togliere la multa per la vendita illegale di tabacco, Francisca deciderà di scappare dal padiglione nel quale è confinata. Questa decisione manderà nel panico sia Antonita che Isabel, terrorizzate dall’idea che la donna possa incontrare Raimundo.

Pubblicità

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Marta porta a compimento il suo piano e si fa scoprire da Adolfo mentre bacia appassionatamente Ramon: i risultati sono quelli sperati perché il marchesino scappa via con il cuore spezzato. Anche Marta non è felice del suo gesto ma è sicura di aver fatto la scelta migliore. Deve però spiegare a Ramon che questo bacio non è stato dettato dall’amore e dal desiderio ma solo per riuscire a proteggere se stessa e sua sorella Rosa. Ramon, però, non si arrabbia per essere stato usato e dice alla cugina che è sicuro che prima o poi lei cederà alla sua corte. Rosa, invece, non riesce a riprendersi dal dolore di aver saputo che Adolfo ha un’altra donna: la sua furia è incontenibile e vorrebbe andare immediatamente dal ragazzo per chiarire la situazione ma viene bloccata prima da Carolina e poi da Manuela che le dice che è meglio così e che la partenza per Bilbao sarà un modo per superare questo dolore. Rosa non sa che la sua rivale è proprio sua sorella. Adolfo, invece, per riuscire a dimenticare Marta beve e gioca in una bisca clandestina ma quando Tomas viene a saperlo si arrabbia molto con il fratello per la sua sconsideratezza. Adolfo, però, è talmente disperato che decide di andare alla villa per parlare con Marta: durante la discussione fra i due, però, Rosa nascosta dietro una porta scopre tutta la verità.

Pubblicità

Matias viene mandato da Marcela all’emporio per fare la spesa settimanale per la locanda. La donna non perde l’occasione per raccontare al Castañeda del litigio che la moglie ha avuto con Alicia e resta molto turbato dalla notizia. Per questo l’uomo ritorna alla locanda e chiede alla moglie spiegazioni: Marcela fra le lacrime confessa che la ragazza aveva approfittato della sua assenza per andare in osteria senza un motivo e provocarla facendole credere che Matias preferisca stare con lei piuttosto che con la moglie. Il sindacalista sembra dispiaciuto nel vedere la moglie così sofferente e si dispiace di tutte le umiliazioni che sta subendo per colpa sua. Si rende poi conto che ormai Alicia è una mina vagante fuori controllo e che deve prendere un provvedimento. I pettegolezzi di Dolores, però, non si fermano qui: quando Encarnacion si reca in emporio per fare le provviste che serviranno per la cena della festa di addio dei Solozabal, la bottegaia non perde l’occasione per dire alla donna che Alicia è al centro dei pettegolezzi di Puente Viejo per via della sua relazione clandestina con Matias. La donna è colpita e addolorata da questa informazione e ha l’ulteriore conferma che sua figlia le abbia sempre mentito sul suo desiderio di riprendere gli studi.



