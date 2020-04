Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2020: cosa succede tra Rosa e Adolfo?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 29 aprile 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli de Il Segreto nella puntata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, non mancheranno i colpi di scena per le strade di Puente Viejo. Dovremo accantonare per un po’ la vicenda sentimentale tra Marcela e Tomas, per trovarne un’altra altrettanto complicata. Stavolta i protagonisti sono Rosa ed Adolfo, il fratello di Tomas. In realtà si tratta di un triangolo amoroso, perché anche Marta, la sorella di Rosa, ha scoperto che l’uomo non le è affatto indifferente. Per allontanarsi in fretta, dopo che avrà saputo che Adolfo nutre un sentimento per entranbe le sorelle, Marta spera che il padre la mandi presto a Bilbao. Il suo timore restando è quello di non riuscire a nascondere ciò che prova e ferire così profondamente sua sorella a cui è davvero molto affezionata. Purtroppo però la sua partenza sembra diventare sempre più lontana. Riuscirà a nascondere ancora per molto i suoi sentimenti o la verità finirà per ferire Marta e far diventare le due sorelle, sempre così unite, delle rivali in amore?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. La lunga assenza di Matias ha infatti permesso ai due di innamorarsi ed ora, che sembrano pronti ad ufficializzare la loro relazione, è Isabel a mettersi in mezzo. La madre di Tomas sa bene che i pregiudizi finirebbero per travolgere il figlio, perché Marcela è ancora ufficialmente la moglia di Matias. La vicenda finirebbe per travolgere inevitabilmente la famiglia dei De Lo Vivos, che finirebbe per perdere il rispetto di tutti coloro che l’hanno sempre appoggiata fino a questo momento. Sicuramente Isabel ha un carattere molto forte e non perderà occasione per dimostrarlo. Tomas, sempre più innamorato di Marcela, si troverà così tra due fuochi, combattuto tra il sentimento che prova per la locandiera ed il timore di contraddire la madre.

Un altro fattore che ha occupato gran parte della scena oggi è legato alla tensione ed ai sospetti di Pablo. L’uomo è infatti sempre più convinto che Ramon non sia stato mandato li dai familiari per fare il rendiconto annuale della fabbrica ma per scoprire qualche mancanza nella gestione del passato. La freddezza del cugino di Ignacio ed il gran quantitativo di domande che costui gli rivolge non faranno che alimentare i suoi sospetti. Secondo Pablo dietro l’arrivo a Puente Viejo di Ramon Solozobal vi sarebbe in realtà il tentativo di mandare in crisi profonda l’azienda di famiglia. Quale piega prenderanno gli eventi? Per saperlo non ci rimane che attendere domani, quando una nuova avvincente puntata della soap spagnola Il Segreto tornerà a farci compagnia, come sempre su Canale 5.



