Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Fernando pazzo di Maria?

Il Segreto, anticipazioni puntata di oggi 29 gennaio

Nel prossimo episodio de Il Segreto di oggi, 29 gennaio, Maria vorrà sapere se Fernando la ama veramente tanto, o se il ragazzo, insieme con Dori, sta facendo in modo di far peggiorare la sua salute, per renderla in tutto e per tutto dipendente da lui. Prudencio e Lola potranno finalmente godersi il loro amore. Il ragazzo sarà quindi molto contento dato che le cose si sono sistemate con la sua fidanzata. Matias, però, cercherà di far aprire gli occhi a Prudencio, dicendogli di stare attento alla Montenegro, che potrebbe reagire male al fatto che lui e Lola siano tornati ad essere una coppia. Dolores continuerà ad indagare sulla vera identità di Esther. La madre di Hipolito sarà convinta che la ragazza non è chi dice di essere. La donna non si sbaglierà affatto, dato che Esther è la figlia di Don Berengario, ma il prete non ha rivelato ancora a nessuno la verità sul conto della giovane. In contemporanea, la donna si mostrerà dolce nei confronti del padre e sarà pronta a tutto pur di stargli accanto. Nessuno sospetterà che la ragazza sta tramando contro tutti!

Il Segreto, dove siamo arrivati?

Nella puntata del 28 gennaio de Il Segreto, Dolores ha diffuso nel paese la voce che tra Don Berengario e Esther ci sia del tenero. Si tratta di una notizia infondata in quanto il sacerdote e la ragazza sono solamente padre e figlia. Il prete però non ha confessato a nessuno questo segreto legato alla sua vita privata. Prudencio confessa tutto il suo amore a Lola e le chiede perdono se ha dubitato di lei. La ragazza fa pace con il giovane e i due ritornano a stare insieme, in quanto il loro sentimento d’amore è molto forte. Consuelo e Marcela sono parecchio preoccupate per le sorti di Isaac ed Elsa, che si trovano a Madrid. Le due donne infatti non si fidano molto di Alvaro. Ad un certo punto, però, Consuelo riceve una telefonata dalla Laguna, che le dice che quello che il dottore aveva da chiarire con lei non era niente di importante, e che la ragazza e il marito stanno benissimo. Dopo aver assistito alla momentanea follia di Dori, che nelle sue farneticazioni ha fatto riferimento ad un tragico incendio, Maria si è insospettita tanto nei confronti dell’infermiera e di Mesia, ed è quasi sicura che i due stiano tramando contro di lei.

Nelle ultime puntate de Il Segreto, abbiamo visto che c’è stato un allontanamento di Francisca nei confronti di Maria. La Montenegro non intende più comprendere le scelte scellerate della nipote, che rischiano anche di mettere in pericolo la sua salute. La matrona, inoltre, sta tentando in tutti i modi di fermare l’inaugurazione della diga a Puente Viejo, in quanto questo serbatoio potrebbe distruggere per sempre il suo amato borgo. Prudencio ha scoperto nel frattempo che Lola è stata costretta in passato ad uccidere il padre, in quanto l’uomo era solito violentare la sorella Ana. Il giovane è rimasto colpito parecchio da questa terribile storia ed ha capito che la sua fidanzata è una brava ragazza e non una donna pericolosa come l’aveva descritta Donna Francisca. Carmelo ha sopettato che dietro all’erezione del bacino idrico a Puente Viejo ci sia Fernando Mesia, il quale vuole vendicarsi di tutti gli abitanti del posto. Gracia e Marcela stanno utilizzando anche la loro associazione delle donne per cercare di raccogliere delle firme per bloccare l’inaugurazione della diga alla Puebla. Elsa, insieme con Isaac, è partita per Madrid, per chiarire alcune situazioni con Alvaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA