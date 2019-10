Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: Isaac ucciderà Antolina?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 OTTOBRE

Nella prossima puntata de Il Segreto il dottor Zabaleta tenterà di spiegare a Elsa che lei si trova in grave pericolo a causa della sua salute e che il suo cuore non sta funzionando come dovrebbe. Cifuentes allora metterà al corrente Isaac riguardo a ciò che il medico ha scoperto. Isaac prenderà una decisione necessaria. Il giovane affronterà ancora una volta Antolina e le confesserà che, se non farà uscire di galera Elsa, farà in modo di incolparla della morte di Jesus. Maria Elena farà una bellissima sorpresa a Fernando Mesia. La giovane infatti regalerà all’uomo la tenuta La Havana. Questa residenza era stata comprata in precedenza da Roberto e Maria. Dolores, poi, continuerà a mostrarsi molto invadente nella relazione tra Hippolito e Gracia, la donna inoltre sarà molto possessiva nei confronti della nipotina Belen. Infine Onesimo e Meliton si innamoreranno della stessa donna e lotteranno per conquistare questa ragazza.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap opera Il segreto torna anche oggi, martedì 29 ottobre, nel pomeriggio di Canale 5 con un nuovo episodio. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Elsa si trova in prigione da quando Antolina l’ha accusata di adulterio. Antolina è sempre più isolata, e riesce a trovare conforto solo nell’amicizia con Dolores. Severo continua a trovarsi sommerso dai debiti. L’uomo sta vivendo un periodo di difficoltà economica, a causa dell’abbassamento del prezzo del riso. Severo si confida allora con Carmelo, dicendogli che dietro ai suoi problemi c’è Francisca. Il sindaco, però, non è d’accordo con l’uomo, in quanto crede che l’amico sia solo ossessionato dalla Montenegro. Per convincere dunque Carmelo sulla veridicità dei suoi sospetti, Severo lo porta a vedere con i suoi occhi il magazzino in cui Francisca ha nascosto il riso e successivamente gli dice che non può ripagare il debito che ha contratto con Prudencio. Nel frattempo, Irene va a trovare Maria, chiedendole di verificare se le accuse di Severo nei confronti di Donna Francisca siano vere o meno.

Isaac si è appena trasferito alla locanda, in quanto non vuole più stare con Antolina. Il ragazzo è triste, dato che non può assolutamente vivere in pace il suo amore con Elsa. Ad un certo punto, il giovane decide di andare ad affrontare nuovamente Antolina, per poter liberare Elsa. Intanto Raimundo cerca di mediare con Francisca, allo scopo di persuaderla ad aiutare Severo, che sta per dichiarare bancarotta. Infine, il dottor Zabaleta impedisce ad Isaac di vedere Elsa e si reca dalla giovane per informarla sulle sue condizioni di salute.

