Il Segreto/ Anticipazioni puntata 3 gennaio 2020: Maria vittima di Fernando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 GENNAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler de Il Segreto nella puntata di oggi, venerdì 3 gennaio 2010, vedremo Maria cadere vittima di un nuovo nemico. Dopo che Fernando l’ha convinta a riassumere finalmente la Vilches la Castaneda si recherà alla stazione per scusarsi con lei e chiederle di rimanere. Ma lungo il tragitto si imbatterà in un nuovo nemico giunto a La Habana. In realtà Dori nasconde un segreto e quella nuova presenza arrivata in città ha tutta l’aria di sconvolgere di nuovo la vita alla povera ed ignara Maria. Chi sarà mai questo personaggio misterioso? Per saperlo dovremo pazientare ancora un po’. Il Segreto, in onda ogni giorno su Canale 5, nelle prossime puntate si preannuncia davvero ricco di colpi di scena.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri de Il Segreto abbiamo visto tutta Puente Viejo profondamente scossa dalla morte improvvisa di Antonina. Anche grazie alla testimonianza resa da Matias però la Guardia Civile chiude le indagini sulla sua morte scagionando completamente Isaac che ora, insieme a Matias, Dolores e Marcela si appresta a prendere parte ai funerali. Senza più la minaccia rappresentata dalla Ramos finalmente Elsa ed il Guerrero possono vivere serenamente. Le condizioni di salute della Laguna preoccupano però il dottor Zabaleta, che consiglia ad Elsa di fare esami più approfonditi. La donna è ancora convalescente dopo l’intervento al cuore subito e sicuramente lo stress causato da Antolina non ha giovato affatto alla sua ripresa. In tanto Francisca torna da Belmonte ormai convinta dell’innocenza di Fraile. Secondo la donna non è stato infatti il sindaco di Belmonte a provocare i due attentati in cui hanno perso la vita Maria Elena e Adela. Raimundo, preoccupato per le conseguenze che potrebbero avere i piani di vendetta della Montenegro, cerca di convincere la moglie a lasciare che sia la polizia ad indagare, ma lei ha in mente qualcosa che non vuol condividere neppure con il marito, al quale nega perfino di essersi recata nella cittadina di Fraile. Fernando cerca di convincere Maria a riassumere Dori Vilches, ma la ragazza sembra non volerne proprio più sapere dell’infermiera. Cosa starà pensando di fare Francisca per vendicarsi dei due uomini che, secondo lei, sono responsabili di quanto accaduto alle nozze di Maria Elena e Fernando? E cosa avrà mai in mente il Mesia, visto che ha complottato prima con il medico giunto da Berlino e poi con l’infermiera Dori per far credere alla Castaneda che non potrà mai più tornare a camminare? Ormai anche Maria sembra mettere in dubbio quella sentenza datale dal medico berlinese, visto che, seppure con enorme sforzo e dolore, ha scoperta di riuscire a muovere di nuovo qualche passo. Se il 2019 si è chiuso con molte domande, le prime puntate del nuovo anno non hanno ancora dato tutte le risposte. Per sapere quali segreti si celano tra gli abitanti di Puente Viejo non ci rimane che attendere ancora un po’.

