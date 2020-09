Il Segreto/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Francisca è stata scoperta?

Il Segreto, anticipazioni puntata 3 settembre

Nella puntata de Il Segreto in onda oggi, giovedì 3 settembre, Francisca sta per essere scoperta perché decide di uscire in giardino per prendere un po’ d’aria e rischia di incontrare Iñigo che sta cercando Isabel per metterla al corrente delle ultime novità. Per fortuna interviene Antonita che riesce a proteggere il segreto della Montenegro. Marta affronta Adolfo e gli dice chiaramente che, dal momento che sta per sposare sua sorella, deve smetterla di tormentarla e pensare a concentrarsi sul suo matrimonio. Adolfo, però, sfrutta l’occasione per ribadirle ancora una volta che sposa Rosa solo perché il senso del dovere glielo impone ma che il suo cuore appartiene per sempre a lei. Quando Damian viene a sapere che Matias ha bocciato il suo piano per rapinare i furgoni con il denaro delle banche, l’operaio instilla in Alicia il dubbio che ormai il Castañeda abbia rinunciato alla lotta, forse imborghesitosi un po’ troppo, e pertanto propone alla ragazza di scavalcarlo per portare avanti le loro idee. La Urrutia è tentata dal prendere il posto del suo amante ma qualcosa glielo impedisce.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Durante la festa di fidanzamento di Rosa e Adolfo si vivono attimi di terrore perché c’è prima uno scontro fra Isabel e Don Ignacio che si offende perché la marchesa ha invitato la futura sposa a trasferirsi a casa loro dopo il matrimonio e poi un momento di imbarazzo per gli stessi sposi. A metà della festa, infatti, Adolfo chiama Marta a sè e la prega di essere al suo fianco per un annuncio importante. Sia Marta che Rosa tremano al pensiero di quello che il ragazzo possa dire ma in realtà il giovane De Los Vivos vuole semplicemente annunciare che la figlia maggiore dei Solozabal sarà la damigella d’onore di Rosa e poi tesse le lodi della futura cognata. Tutto questo fa infuriare Rosa che però è costretta a fare buon viso a cattivo gioco. Il giorno dopo Marta si reca a lavoro ma deve scontrarsi con l’indifferenza del padre e di Urrutia che la relegano a ruoli puramente amministrativi non ritenendola capace di poter prendere parte a riunioni e momenti più operativi. Pur svolgendo tutte le attività che le vengono affidate, Marta scalcita per avere più spazio e decide di mettere ordine nella sua vita iniziando ad affrontare la questione con Adolfo: per questo motivo si reca da lui e gli chiede di parlare.

Alicia sta vivendo dei momenti di grande tensione sia in famiglia che al sindacato. Innanzitutto si incontra con Damian che le propone di assaltare il furgone che rifornisce i soldi alle banche, come azione dimostrativa per vendicare la morte di Cosme. Quando parla a Matias dell’idea dell’amico, non solo riceve un netto rifiuto ma deve anche sentirsi rimproverare perché il Castañeda è venuto a sapere della discussione che la ragazza ha avuto con Marcela: per questo motivo le chiede in futuro di non parlare mai più del suo matrimonio con la moglie. Quando torna a casa l’atmosfera non è delle migliori: la madre è molto impegnata con le stranezze di Carolina e il padre ancora risentito per l’ultima discussione che c’è stata con la figlia quando la ragazza l’ha accusato di essere uno schiavo. Intanto alla Villa Carolina continua a nascondere Pablo agli occhi di tutto mentre le condizioni del giovane migliorano ma cresce anche la sua preoccupazione perché sul suo capo pende l’accusa di diserzione. Raimundo, insospettitosi per aver saputo da Mauricio che Isabel ha iniziato ad acquistare tutti i terreni che un tempo erano dei Montenegro, va nuovamente da Isabel per chiederle se ha notizie di Francisca vista la strana coincidenza ma riceve solo ostilità da parte della marchesa.



