Il Segreto/ Anticipazioni puntata 30 dicembre 2019: chi ha ucciso Adela?

Il Segreto anticipazioni puntata 30 dicembre 2019

Le anticipazioni de Il Segreto, che torna in onda oggi 30 dicembre, ci rivelano, almeno a quanto riportato dagli spoiler, che Irene finirà per scoprire che dietro alla morte di Adela vi è in realtà Esteban Fraile. Il sindaco di Belmonte e nemico di Carmelo è il nome che alla fine appare dalle indagini top secret condotte dalla donna in collaborazione con Anacleto. Raimundo così si recherà da Fernando per chiedergli scusa. In realtà anche il Mesia ha un piano in mente, un piano che coinvolge molto più di una sola persona. Non è stato lui ad uccidere Adela, ma nella sua mente sta prendendo forma un evento che dovrebbe riuscire a cancellare l’intera cittadina dalle cartine geografiche. Intanto Maria scoprirà di poter tornare amuovere le gambe, nonostante gli esercizi davvero poco professionali di Dori. Il medico giunto per una consulenza da Berlino e l’infermiera hanno dunque sbagliato la diagnosi e la Castaneda potrà davvero tornare a camminare? Per saperlo non ci rimane che attendere nuove entusiasmanti puntate, che ci mostreranno anche cosa ha in realtà in mente il Mesia.

Il Segreto, dove siamo rimasti

I riflettori che si sono accesi a Il Segreto su Puente Viejo e ci hanno mostrato Dori Vilches che, senza mostrare alcuna compassione per Maria, sottopone la donna alla terapia che dovrebbe consentirle di riacquistare l’uso delle gambe. In realtà Dori è in combutta con Fernando. Raimundo intanto, recatosi in visita dal Mesia, ha voluto sincerarsi del fatto che la nuova infermiera non pregiudichi in realtà la salute della figlioccia di Francisca. Dopo la pausa di due giorni (25 e 26 dicembre) abbiamo potuto vedere Onesimo far ritorno in paese, dopo un breve periodo in cui aveva soggiornato a Berlino. Antolina ha chiesto ad Isaac un incontro nei pressi di un dirupo abbandonato. Il carpentiere, dopo aver ceduto in un attimo di smarrimento ad una notte di passione con la donna, adesso si ritrova a fare i conti con la sua coscenza che vorrebbe fargli assumere i doveri di un padre per la creatura che Antolina porta in grembo, e con il suo cuore che inevce ama disperatamente Elsa. Isaac, ricevuta la lettera dell’ex moglie, accetta di recarsi all’appuntamento ma, durante una colluttazione tra i due, la Ramos perderà l’equilibrio cadendo nel burrone. Le cose sembrano non mettersi affatto bene per il Guerrero, anche perchè nella caduta Antolina perde la vita. Intanto Mauricio si riprende lentamente, anche se sembra non ricordare proprio niente dell’accaduto. In realtà Francisca, decisa a vendicarsi di Leal, chiede al Godoy di non rivelare a nessuno che dietro la mano da cui è partito il colpo diretto a lei e che ha finito per ferire Mauricio, vi fosse il vedovo di Adela. La morte di Adela ed il pericolo corso da Irene sono stati infatti le cause che avrebbero spinto l’uomo a volersi vendicare su Francisca. Ma c’è davvero la Montenegro dietro a quanto accaduto alle due donne? Raimundo e Irene sembrano sempre più convinti che invece vi sia la mente malefica di Fernando. La loro convinzione li porterà a stringere un patto, all’insaputa dei rispettivi consorti, per trovare le prove della colpevolezza del Mesia. Maria intanto è proprio in casa dell’uomo e, se i loro sospetti sono fondati, sta davvero rischiando molto.

