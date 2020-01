Il Segreto/ Anticipazioni puntata 30 gennaio: la diga segnerà la fine di…

Il Segreto, anticipazioni puntata 30 gennaio

Nel prossimo episodio de Il Segreto, in onda oggi 30 gennaio, gli abitanti di Puente Viejo invieranno alle autorità governative una richiesta formale per impedire che la diga entri in funzione, rischiando di distruggere il borgo. Un tribunale, però, si rifiuterà di ascoltare la richiesta dei paesani e disporrà la prosecuzione dei lavori di costruzione del bacino idrico. La situazione si farà quindi sempre più complicata per Donna Francisca e i suoi concittadini! Intanto, la matrona si recherà a la Habana per tentare di capire come stia sua nipote. Maria le dirà che sta molto bene, ma Francisca capirà che la sua figlioccia non le sta dicendo la verità. Maria, inoltre, sarà molto spaventata da Dori, dopo il momentaneo episodio di follia che ha colpito la donna. La Castaneda non sarà in grado dunque di dimenticare questo fatto. Nel frattempo il padre di Marcela, che si chiama Paco, farà delle indagini per scoprire chi gli ha rubato la farina. Lola, poi, sembrerà decisa a voler troncare la sua relazione con Prudencio. Severo e Carmelo, infine, capiranno che Garcia-Morales ce l’ha con gli abitanti di Puente Viejo, ma non riusciranno a comprendere il motivo di tanto risentimento.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Nella puntata de Il Segreto del 29 gennaio, Carmelo prende una strana decisione. Il sindaco offre la sua amicizia incondizionata a Fernando. Il Mesia e Carmelo diventano quindi due grandi amici. Questa scelta inaspettata lascia a bocca aperta Severo, che va a trovare il sindaco per chiedergli delle spiegazioni al riguardo. Carmelo quindi confessa al Santacruz che, dopo la morte di Adela, ha provato molto odio e che ora è arrivato il momento per lui di cancellare il passato e di migliorare il suo atteggiamento con tutti quelli che conosce. Carmelo, però, sta mentendo a Severo, per evitare di mettere in pericolo l’amico. Il sindaco, infatti, ha deciso di diventare amico di Fernando solo per tentare di smascherare il Mesia. Francisca, con l’aiuto di Mauricio, sta cercando di salvare in tutti i modi il suo paese. Nel frattempo, Esther riceve una strana telefonata, che la fa impensierire parecchio. Don Berengario teme che in paese si scopra che la ragazza è sua figlia. Dolores, intanto, sta facendo delle indagini sulla giovane e sospetta che tra lei e il sacerdote ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nelle ultime puntate de Il Segreto, abbiamo visto che nel paese c’è una grande agitazione, in quanto tutti gli abitanti non sanno cosa fare per bloccare l’inaugurazione del bacino idrico. Donna Francisca, Raimundo ed Irene hanno organizzato una raccolta firme per impedire che la diga incominci a funzionare. Severo è molto preoccupato per le condizioni di salute di Carmelo, che non sembra ancora essere guarito dopo essere stato ferito da Fernando Mesia. L’uomo è ritornato subito al suo lavoro di sindaco, per poter impedire che i suoi concittadini vengano uccisi da una terribile inondazione causata dal serbatoio d’acqua, che è stato progettato dal sottosegretario Garcia-Morales. Maria ha iniziato a non fidarsi più di Fernando e sta sospettando che il ragazzo abbia voluto farle credere che la sua paralisi fosse permanente, per tenerla sempre legata a sé. La Castaneda sta facendo quindi delle indagini sul Mesia e sull’infermiera Dori. Quest’ultima è stata poi colpita da un passeggero episodio di follia, che l’ha portata a parlare di fronte a Maria di un misterioso incendio in cui sono morti dei bambini. Prudencio e Lola, infine, dopo aver chiarito la loro situazione, sono tornati ad essere una coppia.



